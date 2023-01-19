Про це повідомляє видання Distractify.

Відтак, декілька жінок заявили, що в старшій школі Персі Хайнс Вайт домагався і ґвалтував дівчат, відправляв знайомим фотографії свого статевого органа і робив інші непристойні речі.

Звинувачення проти Вайта надійшли від кількох жінок, які стверджують, що знали його, коли він ходив до школи у Торонто, і заявляють, що акторові було від 17 до 20 років, коли відбулися ці інциденти.

Звинувачення почалися, коли користувачка Twitter @milkievich опублікувала текст, в якому стверджувала, що Вайт і його друзі часто влаштовували вечірки з метою використати жінок у власних інтересах.

Дівчина стверджувала, що вони “запрошували жінок, які, на їхню думку, були привабливими, аби напоїти їх до сп’яніння, щоб займатися з ними сексом”.

Крім цього, вона заявила, що актор “напав” на неї, коли вона була у стані алкогольного сп’яніння на одній із цих вечірок, а також додала, що він “звинувачується в зґвалтуванні”. Вона не надала жодних подробиць щодо цих звинувачень. Натомість жінка також стверджувала, що він робив це й з іншими дівчатами.

Після того, як жінка опублікувала ці звинувачення, інші почали також розповідати власні історії.

“Мені боляче бачити цього чоловіка в очах публіки, яким захоплюються сотні тисяч молодих дівчат”, – написала одна із користувачок у ​​Twitter. Вона додала: “Він дозволив мене зґвалтувати у своєму підвалі, і коли він подзвонив мені щодо цього інциденту, він найбільше хвилювався про поліцію, а не про те, чи я в порядку. Потім він продовжував дозволяти ґвалтівнику жити у своєї матері”.

“Я був поруч з ним і його друзями, коли ріс, і кілька подруг розповідали мені, які жахливі речі вони з ними робили”, – додав інший користувач Twitter.

Своєю чергою, актор не опублікував жодної заяви у відповідь на звинувачення. Натомість Персі Хайнс Вайт обмежив доступ до написання коментарів під своїми публікаціями в Instagram.