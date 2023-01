Про це повідомляє видання Distractify.

Відтак, декілька жінок заявили, що в старшій школі Персі Хайнс Вайт домагався і ґвалтував дівчат, відправляв знайомим фотографії свого статевого органа і робив інші непристойні речі.

Звинувачення проти Вайта надійшли від кількох жінок, які стверджують, що знали його, коли він ходив до школи у Торонто, і заявляють, що акторові було від 17 до 20 років, коли відбулися ці інциденти.

Звинувачення почалися, коли користувачка Twitter @milkievich опублікувала текст, в якому стверджувала, що Вайт і його друзі часто влаштовували вечірки з метою використати жінок у власних інтересах.

Дівчина стверджувала, що вони “запрошували жінок, які, на їхню думку, були привабливими, аби напоїти їх до сп’яніння, щоб займатися з ними сексом”.

Крім цього, вона заявила, що актор “напав” на неї, коли вона була у стані алкогольного сп’яніння на одній із цих вечірок, а також додала, що він “звинувачується в зґвалтуванні”. Вона не надала жодних подробиць щодо цих звинувачень. Натомість жінка також стверджувала, що він робив це й з іншими дівчатами.

why aren't people taking this situation seriously?? percy hynes white is a criminal, stop saying percy is 'cancelled' or is 'problematic' he literally did a crime…

Після того, як жінка опублікувала ці звинувачення, інші почали також розповідати власні історії.

“Мені боляче бачити цього чоловіка в очах публіки, яким захоплюються сотні тисяч молодих дівчат”, – написала одна із користувачок у ​​Twitter. Вона додала: “Він дозволив мене зґвалтувати у своєму підвалі, і коли він подзвонив мені щодо цього інциденту, він найбільше хвилювався про поліцію, а не про те, чи я в порядку. Потім він продовжував дозволяти ґвалтівнику жити у своєї матері”.

knowing that me and my friend's shocked, sick to our stomach reactions to seeing Percy Hynes White in our new favorite show is finally and my experience at his party in high school being justified cus yall are LISTENINGGGG . thank you

— aries PINNED #cancelpercy (@milkievich) January 19, 2023