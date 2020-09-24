Фільмування третьої частини "Фантастичних звірів" за творами Джоан Роулінг, які було припинено через пандемію, розпочалися.

Про це в коментарі виданню CinemaBlend повідомив актор Едді Редмейн.

Як відомо, фільмування “Фантастичних звірів 3” розпочалося ранньою весною. Неодноразово анонсувалось протягом літа, що фільмування буде відновлено найближчим часом, але дати були невідомі.

За словами актора, фільмування в Лондоні поновилися близько 2 тижнів тому. Тепер актори пристосовуються до роботи в нових умовах — з масками і постійними тестуваннями на коронавірус.

“Це цікаво, тому що ми почали знімати зараз. Минуло два тижні, і знову це абсолютно новий процес. Це абсолютно нова норма. Тестують часто, маски. І я ставив собі питання, чи дійсно маски вплинуть на творчість якимось чином. Може бути, це була необізнаність, але я просто подумав, як це, нам потрібна взаємодія, щоб отримувати іскри один від одного”, — розповів актор.

Нагадаємо, у 2019 році стало відомо, що фільмування третьої частини”Фантастичні звірів” почнуться навесні 2020 року. До своїх ролей повернеться весь оригінальний акторський склад (Едді Редмейн, Джуд Лоу, Кетрін Уотерстон), включаючи Джонні Деппа в образі Грін-де-Вальда.

У кожній частині серії магозоолог Ньют Саламандер у виконанні Едді Редмейна опиняється в різних містах світу. Так, в попередніх фільмах він був в Нью-Йорку і Парижі. Тепер же головний герой відправиться в Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

Прем’єра фільму “Фантастичні тварини 3” намічена на 12 листопада 2021 року.