Зйомки нової частини фільму "Місія нездійсненна" продовжаться у вересні нинішнього року.

Про це повідомляє видання Variety, посилаючись на інформацію британського актора Саймона Пегга, який виконує у фільмі агента Бенджі Данна.

За його словами, на зйомках будуть вжиті всі необхідні заходи обережності.

Він також розповів, що спочатку будуть зніматися сцени на відкритому повітрі.

Цю інформацію також підтвердив продюсер і помічник режисера Томмі Гормлі.

“Ми розраховуємо перезапустити виробництво у вересні. Ми сподіваємося відвідати всі країни, які планували. Хочемо багато познімати в Великобританії зовні та в студії”, – сказав він в інтерв’ю BBC Radio 4.

Гормлі також додав, що зйомки збираються завершити до травня 2021 року.