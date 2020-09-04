Про це пише Variety.

Раніше в Warner Bros. підтвердили, що виробництво фільму було зупинено після того, як один член знімальної групи дав позитивний результат на COVID-19, але ім’я людини не розголошувалося.

“Один з учасників виробництва “Бетмена” дав позитивний результат на COVID-19 і знаходиться в ізоляції відповідно до встановлених протоколів. Зйомка тимчасово припинена”, – говорилося в заяві студії.

Але пізніше джерела видання підтвердили, що хворим виявився Паттінсон.