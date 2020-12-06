Про це повідомляє Games Radar.

Кілар заявив, що зйомки стартують вже “через кілька місяців”. Це означає, що вони повинні початися навесні.

Події серіалу під назвою “Будинок Драконів” розгортатимуться за триста років до “Ігри престолів”, його головними героями стануть представники Будинку Таргарієнів.

Прем’єра шоу може відбутися вже в 2022 році.