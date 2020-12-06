Про це повідомляє Games Radar.
Кілар заявив, що зйомки стартують вже “через кілька місяців”. Це означає, що вони повинні початися навесні.
Події серіалу під назвою “Будинок Драконів” розгортатимуться за триста років до “Ігри престолів”, його головними героями стануть представники Будинку Таргарієнів.
Прем’єра шоу може відбутися вже в 2022 році.
- Режисер Тім Бертон має намір зняти багатосерійний ігровий рімейк “Сімейка Адамс“. Над сценарієм стрічки будуть працювати Майлз Міллер і Альфред Гоф. А Бертон планує сам зрежисирувати всі епізоди.
- Репер Тревіс Скотт став стратегічним творчим партнером PlayStation. Тревіс Скотт вже випустив перший рекламний ролик PlayStaion 5.