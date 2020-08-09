Продовження зйомок серіалу "Друзі" перенесли з серпня на "невизначений час".

Про це повідомляє Vanity Fair.

Спочатку продовження серіалу планували зняти в березні. У зв’язку з пандемією коронавірусу COVID-19 їх перенесли на більш пізній час.

Актори Ліза Кудроу (Фібі) і Девід Швіммер (Росс) розповідали, що зйомки призначили на серпень.

Всього знімальний процес займе близько двох місяців, але як довго буде тривати пандемія і чи можлива друга хвиля – поки невідомо.

“Я поки не знаю, коли це буде можливо. Схоже, люди сподівалися на серпень або вересень. Творці хотіли зняти спецвипуск якомога швидше, за два місяці. Але, схоже, буде друга хвиля коронавірусу. Я не знаю, чи вийде знімати два місяці. Не знаю, що буде далі”, – розповіла журналістам виконавиця ролі Фібі.

У НВО поки офіційно не пояснили – коли стартують зйомки продовження серіалу.