Про це в своєму Twitter-акаунті повідомив актор Меттью Перрі, який зіграв роль Чендлера.

“Возз’єднання” Друзів “перенесено на початок березня (2021 року). Схоже, що нас чекає насичений рік. І це те, що мені так подобається!” – написав він.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that’s the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020