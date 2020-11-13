Про це в своєму Twitter-акаунті повідомив актор Меттью Перрі, який зіграв роль Чендлера.

“Возз’єднання” Друзів “перенесено на початок березня (2021 року). Схоже, що нас чекає насичений рік. І це те, що мені так подобається!” – написав він.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that’s the way I like it! — matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020

Спочатку передбачалося, що спецвипуск серіалу зніматимуть ще в березні цього року з живою аудиторією, проте ці плани зірвалися через пандемію коронавірусу.

У травні голова WarnerMedia Entertainment і Direct-to-Consumer Боб Грінблатт сказав, що компанія сподівається, що спеціальний випуск буде знятий до кінця літа. Але цього знову не сталося.

У коментарі виданню Variety, людина, знайома з виробничими планами спецвипуску, наголосила, що точні дати зйомок ще не визначені, але початок 2021 року справді є цільовим строком.

У спецвипуску знімуться всі культові актори “Друзів”: Меттью Перрі, Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан і Девід Швіммер. Планується, що спецвипуск буде зніматися на майданчику студії Warner Bros. в Бербанкі.