Про це пише The Hollywood Reporter.

“Член команди третіх “Фантастичних звірів” отримав позитивний результат тесту на COVID-19″, – заявили в Warner Bros. виданню.

Однак, хто саме захворів, не уточнили.

“Діагноз було підтверджено в результаті постійного обов’язкового тестування, яке проходять усі учасники виробництва, ця людина в даний час знаходиться в ізоляції. З метою обережності зйомки “Фантастичних звірів 3″ припинені і будуть відновлені з дотриманням вимог безпеки”, – додав представник студії.

Безіменний спін-офф протягом усього виробництва стикався з низкою перешкод. Зйомки повинні були стартувати на початку 2020 року, але були відкладені через пандемію коронавірусу. В решті-решт вони почалися в вересні. Але в листопаді 2020 року Warner Bros. прийняла рішення попросити Джонні Деппа піти з фільму після того, як він програв справу про наклеп проти The Sun.

Після декількох змін дат виходу прем’єра продовження “Фантастичних звірів” очікується 15 липня 2022 року.