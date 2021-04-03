Про це повідомляє People.
У ситкомі знімуть всі зірки серіалу: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер.
Крім того, в спецвипуску візьмуть участь творці серіалу Девід Крейн і Марта Кауффман.
Швіммер обговорив майбутні зйомки під час віртуального інтерв’ю на шоу Грема Нортона, яке транслювалося в Великобританії в п’ятницю і вийде в ефір в США на BBC AMERICA 9 квітня.
“Я їду в Лос-Анджелес – на наступному тижні ми будемо знімати возз’єднання “Друзів”. Наступного тижня я побачу всіх вперше за багато років”, – заявив актор.
Хоча він не зміг розкрити подробиці зйомок, він підтвердив, що всі актори гратимуть самих себе, а не персонажів.
“Тут немає сценарію, ми не в образі. Ми всі самі по собі, хоча є один розділ, який я не хочу видавати”, – додав він.
- Компанія WarnerMedia, що володіє сервісом HBO Max, оголосила, що серіал “Друзі” став найпопулярнішим з моменту запуску онлайн-платформи.