Про це повідомляє People.

У ситкомі знімуть всі зірки серіалу: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер.

Крім того, в спецвипуску візьмуть участь творці серіалу Девід Крейн і Марта Кауффман.

Швіммер обговорив майбутні зйомки під час віртуального інтерв’ю на шоу Грема Нортона, яке транслювалося в Великобританії в п’ятницю і вийде в ефір в США на BBC AMERICA 9 квітня.

“Я їду в Лос-Анджелес – на наступному тижні ми будемо знімати возз’єднання “Друзів”. Наступного тижня я побачу всіх вперше за багато років”, – заявив актор.

Хоча він не зміг розкрити подробиці зйомок, він підтвердив, що всі актори гратимуть самих себе, а не персонажів.

“Тут немає сценарію, ми не в образі. Ми всі самі по собі, хоча є один розділ, який я не хочу видавати”, – додав він.