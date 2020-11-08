Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Автором тексту є український письменник Іван Малкович.

“Це ж так чудово, що нас, таких різних, може щось об’єднувати. Кожного, хто любить українську мову, хто чекає повернення України до Криму і на тимчасово окуповані території, кожного, хто вважає Україну рідний, незалежно від національності та місця проживання , запрошую взяти в руки ручки і написати диктант єдності “, – написала вона.

Як повідомляє “Детектор Суспільного мовлення”, диктант також транслюватиметься на всіх регіональних каналах і на майданчиках Національної громадської телекомпанії України (НГТУ) в інтернеті.

Нагадаємо, 9 листопада о 9:00 ведучі в студії “UA: Першого” розкажуть історію диктанту й дадуть змогу всім охочим підготуватися до написання. Сам радіодиктант, який читатиме Римма Зюбіна, почнеться о 9:15. Текст диктанту оприлюднять на сайті “Українського радіо” 11 листопада об 11:00.

Час для надсилання готового тексту — астрономічна доба. Його потрібно писати від руки на аркуші паперу, який можна сфотографувати і надіслати на електронну адресу [email protected].

Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.

Результати оголосять упродовж 1–2 місяців, залежно від кількості отриманих листів. Ті, хто напише без жодної помилки, отримають подарунковий набір книжок від “Українського радіо”.