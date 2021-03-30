Творці фільму студії Marvel "Тор: Любов і грім" випадково розкрили один зі своїх запланованих сюрпризів і проговорилися, що актор Рассел Кроу з'явиться в картині в якості камео.

Про це пише портал Deadline з посиланням на свої джерела.

Про те, що Кроу зніметься у фільмі, шанувальники почали здогадуватися після того, як актор був помічений на фото з Крісом Хемсвортом, який грає головну роль.

Хемсворт опублікував фото в Instagram, на якому він з дружиною Ельзою Патакі та Расселом Кроу катається з на човні. Пізніше Кроу був помічений разом із зірками фільму на матчі регбі.

Раніше участь актора в проєкті тримали в секреті – творці сподівалися здивувати шанувальників цієї кумедною епізодичною роллю.

Проте джерела Deadline підтвердили виданню, що актор зніметься в картині.

Ключові ролі виконають Кріс Хемсворт, Наталі Портман, а також Бредлі Купер, Крістіан Бейл, Він Дізель та інші.

Крім того, стало відомо, що в стрічці залучені Метт Деймон і Люк Хемсворт, у яких були епізодичні ролі у фільмі “Тор: Рагнарек”.

Режисером, як і в попередній частині, знову виступить Тайка Вайтіті. Деталі сюжету поки тримаються в секреті.

Прем’єра картини запланована на 6 травня 2022 року.