Українська співачка Тіна Кароль презентувала кліп-трилогію "Знайти своїх", який складається з трьох головних пісень однойменного нового альбому співачки.

Відео опубліковано на YouTube-каналі співачки.

Тіна Кароль виконала в трилогії роль героїні, якій люди довірили найпотаємніші секрети своїх душ. Для одних вона рятувальний круг, для інших справедливий вирок.

Режисер трилогії Стас Морозов об’єднав в одну цільну історію три пісні-зізнання співачки: “Знайти своїх”, “Човник” і “Небо”.

“Знайти своїх – це щастя, втратити – випробування. Але віднайдення “своїх” можливо тільки тоді, коли перестаєш шукати”, – зазначила Тіна.

Крім того, в свій ювілейний рік, присвячений 15-ти річчю на сцені, Тіна Кароль випустила також альбом “Знайти своїх”.

Обкладинкою для нього стала скульптура знаменитого українського скульптора Володимира Цісарика, який будучи натхненним Тіною Кароль зобразив співачку в образі сильфу, що стоїть на землі на двох тендітних пір’ях своїх крил.