Про це повідомляється в Twitter хмарочосу.
Відзначається, що такі кольори підсвічування будівля збереже доти, поки коронавірус не буде остаточно переможений.
“Починаючи з сьогоднішнього дня і до закінчення битви з COVID-19, нашу традиційну білу підсвітку замінить биття серця Америки, шпиль буде блимати білим і червоним кольорами на честь співробітників надзвичайних служб, які героїчно б’ються на передовій”, – йдеться в повідомленні.
На відео, опублікованих в Мережі, видно, що верхні поверхи підсвітили червоним вогнями, які пульсують, символізуючи биття серця. На шпилі блимають червоні і білі вогні, подібно сирени швидкої медичної допомоги.
The Empire State Building was lit up like an ambulance tonight in tribute to first responders and medical workers battling COVID-19.
The top of the iconic skyscraper was lit red, with revolving red and white lights circling the mast to resemble a siren. https://t.co/mTykFLCwlZ pic.twitter.com/rqiAEdCb6T
— ABC News (@ABC) March 31, 2020
The heart of New York is beating strong. ❤️
Our lights will shine in a dynamic heartbeat from 9-10PM tonight in support of the “@FOXTV Presents the @iHeartRadio Living Room Concert for America.” pic.twitter.com/woOhzoc1p0
— Empire State Building (@EmpireStateBldg) March 29, 2020
The Empire State Building right now.
— Carlos de la Vega (@crdelavega_) March 31, 2020
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