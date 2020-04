Про це повідомляється в Twitter хмарочосу.

Відзначається, що такі кольори підсвічування будівля збереже доти, поки коронавірус не буде остаточно переможений.

“Починаючи з сьогоднішнього дня і до закінчення битви з COVID-19, нашу традиційну білу підсвітку замінить биття серця Америки, шпиль буде блимати білим і червоним кольорами на честь співробітників надзвичайних служб, які героїчно б’ються на передовій”, – йдеться в повідомленні.

На відео, опублікованих в Мережі, видно, що верхні поверхи підсвітили червоним вогнями, які пульсують, символізуючи биття серця. На шпилі блимають червоні і білі вогні, подібно сирени швидкої медичної допомоги.

