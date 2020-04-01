Знаменитий хмарочос Empire State Building, один із символів Нью-Йорка, змінив підсвічування в знак підтримки медпрацівників, які борються з коронавірусом.

Про це повідомляється в Twitter хмарочосу.

Відзначається, що такі кольори підсвічування будівля збереже доти, поки коронавірус не буде остаточно переможений.

“Починаючи з сьогоднішнього дня і до закінчення битви з COVID-19, нашу традиційну білу підсвітку замінить биття серця Америки, шпиль буде блимати білим і червоним кольорами на честь співробітників надзвичайних служб, які героїчно б’ються на передовій”, – йдеться в повідомленні.

На відео, опублікованих в Мережі, видно, що верхні поверхи підсвітили червоним вогнями, які пульсують, символізуючи биття серця. На шпилі блимають червоні і білі вогні, подібно сирени швидкої медичної допомоги.

The Empire State Building was lit up like an ambulance tonight in tribute to first responders and medical workers battling COVID-19. The top of the iconic skyscraper was lit red, with revolving red and white lights circling the mast to resemble a siren. https://t.co/mTykFLCwlZ pic.twitter.com/rqiAEdCb6T — ABC News (@ABC) March 31, 2020

The heart of New York is beating strong. ❤️ Our lights will shine in a dynamic heartbeat from 9-10PM tonight in support of the “@FOXTV Presents the @iHeartRadio Living Room Concert for America.” pic.twitter.com/woOhzoc1p0 — Empire State Building (@EmpireStateBldg) March 29, 2020