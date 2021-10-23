Половина знімальної групи фільму "Іржа" з Алеком Болдвіном була незадоволена умовами праці та в знак протесту пішла з майданчика. Це сталося за кілька годин до смертельного інциденту, коли виконавець головної ролі застрелив операторку Галину Хатчинс.

Про це повідомляє американське видання LA Times, посилаючись на розповіді інсайдерів.

Оскільки картина з невеликим бюджетом, знімальній групі часто доводилося працювати понаднормово, виникало багато логістичних складнощів, членам команди часто затримували зарплатню.

За словами інсайдерів, були проблеми із вимогами до безпеки на знімальному майданчику. Так, пістолет, з якого було застрелено Галину, до цього двічі не спрацьовував.

Фільмування картини “Іржа” розпочалося 6 жовтня. Після початку процесу члени знімальної групи дізналися, що їм доведеться щодня їздити на роботу по 50 миль, бо житла ближче їм не знайшли. У день інциденту на знімальному майданчику були представники профспілки, які перевіряли умови, в яких відбувалося фільмування. Але через 6 годин Болдвін вистрелив й смертельно поранив Галину. Це була репетиція сцени біля церкви на ранчо Бонзана Крік.

За кілька годин до смертельного інциденту кілька операторів та їх помічників пішли з майданчика, бо не дійшли згоди з продюсерами проєкту через робочі питання. Серед тих, хто вимагав кращих умов праці була й Галина, однак вона залишилась.

Нагадаємо, Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.

Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Хатчінс відправили авіацією в лікарню міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебуває в критичному стані.

У департаменті поліції округу Санта-Фе підтвердили, що постріл зі зброї зробив саме актор. Болдвіна допитали слідчі. Наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.

Галина Хатчінс – уродженка України. Вона отримала ступінь магістра міжнародної журналістики в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, після чого працювала журналістом-розслідувачем для британських документальних фільмів в Європі.

Пізніше вона переїхала в США, де у 2015 році успішно закінчила Американський інститут кіно. Згодом жінка оселилася в Лос-Анджелесі й стала знімати короткометражні та документальні фільми.

Першою її великою художньою роботою став фільм “Archenemy” (“Запеклий ворог”) з Джо Манганьєлло у 2020 році.

У 2019 році видання American Cinematographer оголосило Хатчінс переможницею в номінації “Зірка, що сходить” (Rising Stars).