Знімальний процес другого сезону серіалу "Володар перснів" перенесли із Нової Зеландії до Великої Британії. Це пов'язано із карантинними обмеженнями під час пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

Рішення про зміну місяця фільмування ухвалила компанія Amazon Studios відповідно до стратегії щодо розширення виробничої бази. Віцепрезидент студії Вернон Сандерс подякував жителям та уряду Нової Зеландії за гостинність та відданість справі, а також за надану можливість знімати серіал в “надзвичайному місці”.

У відповідь уряд Нової Зеландії негативно відреагував на таке рішення Amazon. Рішення про зміну локації фільмування вони назвали “непродуманим” й додали, що “розчаровані”. Таке рішення – серйозний удар по індустрії розваг Нової Зеландії, де до цього знімали серіал.

Однак міністр культури Великої Британії Олівер Дауден рішення Amazon привітав.

“Тисячі високоякісних робочих місць по всій Великій Британії буде створено та підтримано через фільмування “Володаря перснів”, тому це прекрасні новини”, – прокоментував урядовець.

BBC спрямувало в Департамент цифрових технологій, культури, ЗМІ та спорту запит із проханням прокоментувати, чи отримала Amazon Studios пропозицію про фінансові субсидії при перенесенні фільмувань до Великої Британії. Відповідь поки не отримали.

Як відомо, на перший сезон шоу в Amazon Studios витратили 465 мільйонів доларів. Компанія мала знижку 25% на всі процеси. Фільмування в Новій Зеландії майже завершили й покажуть на Amazon Prime у вересня 2022 року.

У Великій Британії планується зняти ще чотири сезони шоу.