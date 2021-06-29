Про це повідомила компанія FAMILY PRODUCTION, яка займалася виробництвом ролику.
“Francesca для Diesel, яку ми повністю зняли в Києві, отримала сім нагород на Cannes Lions International Festival of Creativity! Дві у категорії Film та п’ять у категорії Film craft: за режисуру, монтаж, кастинг, музику та операторську роботу”, – йдеться у повідомленні.
Фільм відзначили в таких категоріях:
- режисура – Золотий лев;
- монтаж – Срібний лев;
- операторська робота – Золотий лев;
- музика – Срібний лев;
- кастинг – Срібний лев;
- фільм – Золотий лев;
- онлайн-фільм – Срібний лев.
Відео Francesca розповідає про життя дівчини-трансгендера Франчески. Ролик знімали в одному з корпусів КПІ. Режисер відео – Франсуа Руссель, який раніше співпрацював з Мадонною, Depeche Mode та The Rolling Stones.
- Минулорічна кампанія “Мама зрозуміє та підтримає” агентства Saatchi & Saatchi Ukraine, яку презентували під час онлайн-прайду в Україні, отримала срібну нагороду на міжнародному фестивалі у сфері реклами та креативу “Каннські леви”.