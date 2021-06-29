Рекламне відео під назвою Francesca для бренду Diesel отримало сім Канських Левів. Зйомки проходили в Києві у 2020 році.

Про це повідомила компанія FAMILY PRODUCTION, яка займалася виробництвом ролику.

“Francesca для Diesel, яку ми повністю зняли в Києві, отримала сім нагород на Cannes Lions International Festival of Creativity! Дві у категорії Film та п’ять у категорії Film craft: за режисуру, монтаж, кастинг, музику та операторську роботу”, – йдеться у повідомленні.

Фільм відзначили в таких категоріях:

режисура – Золотий лев;

монтаж – Срібний лев;

операторська робота – Золотий лев;

музика – Срібний лев;

кастинг – Срібний лев;

фільм – Золотий лев;

онлайн-фільм – Срібний лев.

Відео Francesca розповідає про життя дівчини-трансгендера Франчески. Ролик знімали в одному з корпусів КПІ. Режисер відео – Франсуа Руссель, який раніше співпрацював з Мадонною, Depeche Mode та The Rolling Stones.