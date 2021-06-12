Світлина з’явилася в Instagram Сари Джессіки Паркер.
Зазначимо, що виконавиці головних ролей культового серіалу зустрілися на зйомках його довгоочікуваного перезавантаження від HBO.
Паркер, Ніксон і Девіс вперше возз’єдналися на знімальному майданчику після виходу фільму “Секс у великому місті 2” у 2010 році. На фото бракує ще однієї акторки Кім Кетролл, яка зіграла Саманту Джонс в оригінальному серіалі. У новому шоу вона не братиме участі.
“Знову разом. Читання сценарію перших епізодів”, – підписала кадр 56-річна Паркер.
Водночас Девіс прокоментувала: “Люблю тебе назавжди”.
- Раніше повідомлялося, що герой Ейдан Шоу, колишній наречений Керрі Бредшоу, роль якого виконував Джон Корбетт, знову з’явиться в серіалі “Секс і місто”.