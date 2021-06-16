Про це повідомляє портал Deadline.
За сюжетом офіціантка Фріда з Лос-Анджелеса потрапляє в оточення філантропа і глави IT-компанії Слейтера Кінга. Дівчина виявляється серед запрошених на його приватний острів, де починає усвідомлювати, що Кінг приховує щось жахливе.
Головну роль у фільмі виконає Ченнінг Татум. Сценарний Кравіц написала в співавторстві з Едвардом Фейгенбаум.
Вона розповіла, що придумала сюжет ще у 2017 році, а назва “Pussy Island” було чимось на зразок жарту, але набуло більш глибокий сенс у міру розвитку сюжету.
“Це натякає на той час і місце, в якому ми стверджуємо, що більше не перебуваємо, з точки зору сексуальної політики. Люди еволюціонують і змінюються, але в роті у багатьох людей все ще залишається неприємний присмак від минулого поведінки”, – сказала вона.
Творці сподіваються приступити до фільмування вже наступного року.
- Раніше повідомлялося, що Наталі Портман взяла участь у керівництві акторським складом майбутньої постановки фільму HBO “Дні самотності” (“The Days of Abandonment”). Також вона зіграє головну роль у стрічці.