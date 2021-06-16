Актриса Зої Кравіц дебютує в роли режисерки і сценаристки з фільмом «Pussy Island».

Про це повідомляє портал Deadline.

За сюжетом офіціантка Фріда з Лос-Анджелеса потрапляє в оточення філантропа і глави IT-компанії Слейтера Кінга. Дівчина виявляється серед запрошених на його приватний острів, де починає усвідомлювати, що Кінг приховує щось жахливе.

Головну роль у фільмі виконає Ченнінг Татум. Сценарний Кравіц написала в співавторстві з Едвардом Фейгенбаум.

Вона розповіла, що придумала сюжет ще у 2017 році, а назва “Pussy Island” було чимось на зразок жарту, але набуло більш глибокий сенс у міру розвитку сюжету.

“Це натякає на той час і місце, в якому ми стверджуємо, що більше не перебуваємо, з точки зору сексуальної політики. Люди еволюціонують і змінюються, але в роті у багатьох людей все ще залишається неприємний присмак від минулого поведінки”, – сказала вона.

Творці сподіваються приступити до фільмування вже наступного року.