32-річна американська актриса та модель Зої Кравіц розійшлася з чоловіком Карлом Глусманом через 18 місяців шлюбу.

Про це повідомляє журнал People.

Згідно з судовими протоколами, які опинилися у розпорядженні журналу, зірка серіалу “Велика маленька брехня” подала на розлучення ще 23 грудня. Представник актриси також підтвердив сумну новину.

Кравіц і Глусман, які почали зустрічатися у жовтні 2016 року, влаштували весілля у червні 2019-го в паризькому будинку батька актриси, музиканта Ленні Кравіца. На святі були колеги Зої — Ніколь Кідман, Різ Візерспун, Лора Дерн, Шайлін Вудлі. Влітку 2020 пара відзначила першу річницю весілля.

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Нагадаємо, Глусман зробив Кравіц пропозицію руки і серця в 2018-м. За словами Зої, це повинно було статися в Парижі. Однак, коли їх поїздка в найромантичніше місто світу відмінилася, актор вирішив не зволікати і підніс коханій каблучку в один із затишних домашніх вечорів.