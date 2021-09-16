Відповідне фото вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
Зокрема, Кравіц вибрала відверту сукню з ефектною сіткою від свого улюбленого бренду Saint Laurent, яку створив модельєр Ентоні Ваккарелла.
У той час як сукня акторки мала підкладку навколо грудей, все інше тіло було практично оголене.
За даними журналу People, Кравіц залишила Бал Інституту костюма разом з Ченнінгом Татумом. Чутки про їхній роман циркулюють в мережі вже досить довго.
- 13 вересня в Нью-Йорку відбувся довгоочікуваний бал Met Gala. У минулому році захід скасували через пандемію.#Букви зібрали кращі образи на червоній доріжці.