Американська акторка, співачка і модель Зої Кравіц прийшла на благодійний захід із збору коштів і найбільшу подію в світі моди Met Gala в сукні-"сітці".

Відповідне фото вона опублікувала в своєму Instagram-акаунті.

Зокрема, Кравіц вибрала відверту сукню з ефектною сіткою від свого улюбленого бренду Saint Laurent, яку створив модельєр Ентоні Ваккарелла.

У той час як сукня акторки мала підкладку навколо грудей, все інше тіло було практично оголене.

За даними журналу People, Кравіц залишила Бал Інституту костюма разом з Ченнінгом Татумом. Чутки про їхній роман циркулюють в мережі вже досить довго.