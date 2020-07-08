Про це повідомляє видання Los Angeles Times.
Розкішні апартаменти розташовані на сороковому поверсі будинку поруч з Беверлі-Хіллз.
Спочатку пент-хаус Перрі продавався за $35 мільйонів і був найдорожчим в Лос-Анджелесі. Зараз його можна купити за $27 мільйонів – ціну довелося знизити через низький попит.
Сам Перрі купив апартаменти за $20 мільйонів і зробив ремонт у стилі коміксів про “Бетмена”.
Всього в пент-хаусі чотири спальні, вісім ванних кімнат, чотири тераси, кінотеатр і більярдна.
- Раніше повідомлялося, що зйомки продовження легендарного серіалу “Друзі” можуть відбутися вже в серпні цього року.