Актор Метью Перрі, виконавець однієї з головних ролей в серіалі "Друзі", намагається продати свій пент-хаус, оформлений в стилі коміксів про Бетмена.

Про це повідомляє видання Los Angeles Times.

Розкішні апартаменти розташовані на сороковому поверсі будинку поруч з Беверлі-Хіллз.

Спочатку пент-хаус Перрі продавався за $35 мільйонів і був найдорожчим в Лос-Анджелесі. Зараз його можна купити за $27 мільйонів – ціну довелося знизити через низький попит.

Сам Перрі купив апартаменти за $20 мільйонів і зробив ремонт у стилі коміксів про “Бетмена”.

Всього в пент-хаусі чотири спальні, вісім ванних кімнат, чотири тераси, кінотеатр і більярдна.