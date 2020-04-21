Британський актор Ідріс Ельба, відомий роллю Хеймдалля в фільмах про "Месники", розповів, що їхнє життя з дружиною, моделлю Сабріною Даур Ельбою, "перевернулася" після того, як вони перехворіли коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це повідомляє агентство AP News.

Ельба заявив, що, незважаючи на “легкі” симптоми захворювання, перенесений ними досвід був “безумовно страшним, тривожним і нервовим”. За словами артиста, хвороба стала “повним переворотом” для їх життя.

Актор також припустив, що в пам’ять про пандемію світ повинен влаштовувати тиждень карантину щороку.

“Я думаю, що кожен рік світ повинен проводити тиждень карантину, з тим щоб просто пам’ятати цей час. Пам’ятати один одного. Я дійсно так думаю”, – підкреслив він.

Найближчим часом Ельба і його дружина планують повернутися в Лондон з США, де вони перебували під час хвороби.

Як повідомлялося раніше, 17 березня Ідріс Ельба та його дружина отримали результати тесту на COVID-19. Вони виявилися позитивними.

2 квітня Ідріс Ельба повідомив, що вилікувався від COVID-19.