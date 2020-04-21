Про це повідомляє агентство AP News.
Ельба заявив, що, незважаючи на “легкі” симптоми захворювання, перенесений ними досвід був “безумовно страшним, тривожним і нервовим”. За словами артиста, хвороба стала “повним переворотом” для їх життя.
Актор також припустив, що в пам’ять про пандемію світ повинен влаштовувати тиждень карантину щороку.
“Я думаю, що кожен рік світ повинен проводити тиждень карантину, з тим щоб просто пам’ятати цей час. Пам’ятати один одного. Я дійсно так думаю”, – підкреслив він.
Найближчим часом Ельба і його дружина планують повернутися в Лондон з США, де вони перебували під час хвороби.
Як повідомлялося раніше, 17 березня Ідріс Ельба та його дружина отримали результати тесту на COVID-19. Вони виявилися позитивними.
2 квітня Ідріс Ельба повідомив, що вилікувався від COVID-19.
- Голлівудський актор Том Хенкс та його дружина Ріта Вілсон вилікувалися від коронавірусу та за два тижні самоізоляції повернулися в США.