Американський актор Крістофер (Кріс) Еванс, відомий за роллю Капітана Америки в серії фільмів про "Месників", зареєструвався в соцмережі Instagram.

Про це повідомляють #Букви.

Актор, який є активним користувачем Twitter, під час карантину завів аккаунт в Instagram. Зробив він це задля благої справи.

У першому ж пості Еванс розповів, що приєднався до кампанії #AllInChallenge, в рамках якої зірки допомагають благодійним фондам, що забезпечують тих, хто потребує, їжею під час пандемії COVID-19.

“Привіт Instagram! #AllInChallenge прийнятий! Дякую за те, що залучив мене, Кріс Пратт! Яка чудова справа!”, — написав Еванс.

Зазначимо, на аккаунт актора підписалися вже понад 2,3 млн осіб. Єдиний пост актора зібрав понад 4 млн переглядів, 1,5 млн лайків та десятки тисяч коментарів. Сам актор поки ні на кого не підписаний.