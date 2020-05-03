Про це повідомляють #Букви.
Актор, який є активним користувачем Twitter, під час карантину завів аккаунт в Instagram. Зробив він це задля благої справи.
У першому ж пості Еванс розповів, що приєднався до кампанії #AllInChallenge, в рамках якої зірки допомагають благодійним фондам, що забезпечують тих, хто потребує, їжею під час пандемії COVID-19.
“Привіт Instagram! #AllInChallenge прийнятий! Дякую за те, що залучив мене, Кріс Пратт! Яка чудова справа!”, — написав Еванс.
Зазначимо, на аккаунт актора підписалися вже понад 2,3 млн осіб. Єдиний пост актора зібрав понад 4 млн переглядів, 1,5 млн лайків та десятки тисяч коментарів. Сам актор поки ні на кого не підписаний.
- Раніше знаменитий голлівудський актор Джонні Депп зареєструвався у соціальній мережі Instagram.