Про це повідомляє видання Variety.
У серіалі також з’являться подружжя акторів Джорджія Теннант і Анна Лундберг.
Міні-серіал буде називатися Staged і розповість про британських театральних акторів, які залишилися без роботи через карантин, і змушені продовжувати репетиції в умовах самоізоляції.
Знімати проект актори будуть за допомогою сервісів відео-конференцій та інших засобів, доступних на карантині.
Шоу буде складатися з шести 15-хвилинних серій. Перший вийде на BBC One вже в червні.
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