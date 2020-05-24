Актори Девід Теннант і Майкл Шин, відомі за серіалом "Добрі знамення", знімуться в новому комедійному проекті телеканалу BBC One.

Про це повідомляє видання Variety.

У серіалі також з’являться подружжя акторів Джорджія Теннант і Анна Лундберг.

Міні-серіал буде називатися Staged і розповість про британських театральних акторів, які залишилися без роботи через карантин, і змушені продовжувати репетиції в умовах самоізоляції.

Знімати проект актори будуть за допомогою сервісів відео-конференцій та інших засобів, доступних на карантині.

Шоу буде складатися з шести 15-хвилинних серій. Перший вийде на BBC One вже в червні.