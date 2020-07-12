Про це Амітабх Баччан написав в своєму Twitter.
“Мій тест на COVID позитивний, перевели в лікарню… Усіх, хто опинявся в безпосередній близькості до мене протягом останніх 10 днів, прохання, будь ласка, пройти тестування”, – написав актор.
Пізніше його син – актор Абхішек Баччан – також написав, що заразився COVID-19.
“Сьогодні і мій батько, і я отримали позитивний результат на COVID-19. Нас обох із легкими симптомами госпіталізували. Ми поінформували всі необхідні органи, наша сім’я і персонал проходять тестування. Я прошу всіх зберігати спокій і не панікувати”, – повідомив Баччан в Twitter.
Амітабх Баччан – відомий актор індійського кіно. Він знімався у фільмах “Помста і закон”, “Чорний принц Аджуба”, “Мільйонер із нетрів”, “Великий Гетсбі” та інші.
Абхішек Баччан також відомий в Індії актор і грав з батьком в десятках картин.
- Раніше повідомлялося, що канадський актор Нік Кордеро помер в Лос-Анджелесі від ускладнень COVID-19 після 95 днів лікування. Йому був 41 рік.