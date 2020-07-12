В Індії заразилися коронавірусів відомі актори - Амитабх Баччан і його син Абхішек Баччан.

Про це Амітабх Баччан написав в своєму Twitter.

“Мій тест на COVID позитивний, перевели в лікарню… Усіх, хто опинявся в безпосередній близькості до мене протягом останніх 10 днів, прохання, будь ласка, пройти тестування”, – написав актор.

Пізніше його син – актор Абхішек Баччан – також написав, що заразився COVID-19.

“Сьогодні і мій батько, і я отримали позитивний результат на COVID-19. Нас обох із легкими симптомами госпіталізували. Ми поінформували всі необхідні органи, наша сім’я і персонал проходять тестування. Я прошу всіх зберігати спокій і не панікувати”, – повідомив Баччан в Twitter.

Амітабх Баччан – відомий актор індійського кіно. Він знімався у фільмах “Помста і закон”, “Чорний принц Аджуба”, “Мільйонер із нетрів”, “Великий Гетсбі” та інші.

Абхішек Баччан також відомий в Індії актор і грав з батьком в десятках картин.