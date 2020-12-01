Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день выражается поддержка людям, живущим с ВИЧ, а также вспоминают тех, кто умер от болезней, связанных со СПИДом.

Об этом рассказывают #Буквы.

В 2020 году внимание всего мира приковано к пандемии COVID-19.

“COVID-19 наглядно продемонстрировал, что при любой пандемии безопасность всех зависит от безопасности каждого. Чтобы достичь успеха, необходимо оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Искоренение стигмы и дискриминации, учета интересов населения и применения подходов, основанных на правах человека и гендерное равенство – вот главные условия прекращения пандемий ВИЧ и COVID-19”, – говорится в сообщении ООН.

По словам Антонио Гутерриша, Генсека ООН, во Всемирный день борьбы со СПИДом стоит всем нам признать, что “для того, чтобы справиться с COVID-19 и искоренить СПИД, все члены международного сообщества должны действовать в духе солидарности и нести ответственность сообща”.

Факты и цифры о СПИДе:

26 млн человек получали лечение в рамках антиретровирусной терапии состоянию на конец июня 2020 года.

По состоянию на 2019 в мире зарегистрировано 38 млн человек, живущих с ВИЧ.

Количество людей, умерших от сопутствующих СПИДу болезней, составила 690 тыс. (2019)

75,7 млн человек заразились ВИЧ с начала эпидемии (2019 г.)

Люди, живущие с ВИЧ:

В 2019 количество людей, живущих с ВИЧ, составляло 38 млн человек:

36,2 млн взрослых;

1,8 млн детей (0-14 лет).

В 2019 81% всех людей, живущих с ВИЧ, знали свой статус. Около 7,1 млн людей не знали о том, что они живут с ВИЧ.

Люди, получающие лечение:

В 2019 доступ к антиретровирусной терапии имели 25,4 миллиона человек, по сравнению с 6,4 миллиона в 2009 году.

Новые случаи заражения ВИЧ-инфекцией:

Количество новых случаев заражения ВИЧ сократилось на 40% по сравнению с 1998 годом, когда этот показатель достиг пикового значения.

Женщины:

Еженедельно около 5500 молодых женщин в возрасте 15-24 лет заражаются ВИЧ.

В странах Африки к югу от Сахары пять из шести новых случаев инфицирования среди подростков в возрасте 15-19 лет приходится на девочек. Вероятность заражения ВИЧ для молодых женщин в возрасте 15-24 лет в два раза выше, чем для мужчин.

Туберкулез:

Туберкулез является основной причиной смертности среди людей, живущих с ВИЧ, на него приходится около одной трети случаев смерти, связанных со СПИДом.

В 2020 году на борьбу со СПИДом потребуется 26,2 млрд долларов США.