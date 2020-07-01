В среду, 1 июля, в Украине отмечают День архитектуры. В этот день в мире множество разнообразных национальных праздников. Православные верующие верили, что по положению солнца в этот день можно определить каким будет урожай в дальнейшем.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

В Казахстане 1 июля отмечают День домбры (музыкального инструмента), в Армении – День работников прокуратуры, В Болгарии – молодежный праздник Джулая. На Виргинских островах 1 июля День территории, в Канаде – День Канады, а в Китае – День основания Коммунистической партии.

День архитектуры Украины

Праздник учрежден в поддержку инициативы архитекторов и градостроителей, их творческих союзов, работников проектных организаций и местных органов градостроительства и архитектуры.

В указе Президента Украины № 456/95 от 17 июня 1995 года сказано: “Установить День архитектуры Украины, который отмечать ежегодно 1 июля — во Всемирный день архитектуры”.

Всемирный день архитектуры был учрежден Международным союзом архитекторов, основанным в 1946 году, после Второй мировой войны, в то время, когда нужно было поднимать из развалин города, восстанавливать предприятия, воссоздавать памятники зодчества. Изначально он отмечался 1 июля, но в 1996 году было решено приурочить празднование Дня архитектуры ко Всемирному дню жилища (World Habitat Day), который отмечается в первый понедельник октября. Это решение принял Международный союз архитекторов на XX Генеральной ассамблее ООН в Барселоне.

В этот день, согласно Указу главы государства, проходит церемония вручения Государственных премий Украины по архитектуре, присуждение которых готовится к этому Дню.

Православные праздники 1 июля

1 июля в православной церкви чтится день памяти мучеников Леонтия, Ипатия, Феодула. Также в этот день чтится Боголюбская икона Божией Матери.

Ярилин день связан с традиционными верованиями в бога Солнца Ярила. Считалось, что в этот день из-за замедления движения Солнца открывался потусторонний мир. Также День Ярила считался лучшим временем для начала сенокоса и сбора лекарственных трав.

Приметы в День Ярила

Если туман утром стелется по долинам — погода будет ясная.

Если утром нет росы — ночью будет дождь.

Если вороны под облака извиваются — к ненастью.

Если вечером закат розовый — к солнечному дню.

Много осадков сулят снежную зиму.

Если с самого утра на улице очень душно, то день будет ненастным.

Вороны под тучи взвиваются – к ненастью.

Розовый закат вечером – на следующий день будет жарко.

Что нельзя делать:

Много тратиться. Несмотря на обязательное условие пышного стола и праздника, в этот день нужно оценить все свои запасы (денежные, продуктовые) и не тратить их впустую. Если экономить, то Ярило принесет тебе еще больше.

Хвастаться. Если у вас есть заслуги, которыми хотите похвалиться, то лучше расскажите о них родным. Перед всеми остальными хвастаться не стоит.

Жаловаться. 1 июля нужно постараться провести максимально оптимистично и радостно, без нытья и жалоб на жизнь.

Лениться.

Нельзя выставлять напоказ свои достижения и заслуги, иначе удача может отвернуться.

1 июля: этот день в истории

1542 — парижский парламент издал распоряжение, согласно которому все книги, содержащие еретические доктрины, особенно “Наставления” Кальвина, должны были быть сданы властям в течение трех дней.

1569 — Люблинской унией создана Речь Посполитая (объединение Польши и Литвы).

1643 — началось заседание Вестминстерской Ассамблеи, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, реформировавшей англиканскую церковь.

1837 — В Англии и Уэльсе создана система гражданской регистрации актов рождения, бракосочетания и смерти.

1877 — Начался первый Уимблдонский теннисный турнир. Разыгрывалось первенство среди мужчин. Победителем стал Спенсер Гор. За право наблюдать финальную игру зрители платили один шиллинг.

1899 — Создана фирма “Гидеон”, распространяющая по всем гостиницам мира бесплатные Библии.

1915 — Первая сцена раздевания в кино: австралийская актриса Аннетт Келлерман (Annette Marie Sarah Kellerman) обнажилась в фильме “Дочь богов”.

1921 — В Шанхае 13 делегатов образовали Коммунистическую партию Китая.

1923 — В Канаде вступил в силу иммиграционный закон, практически запрещающий приезд в страну китайцев (канадские китайцы этот день отмечают как День унижения).

1929 — Американский художник Элзи Сигар (Elzie Crisler Segar) создал героя комиксов, а впоследствии и мультфильмов, матроса по имени Попай, силы которого удесятерялись после съеденного шпината.

1964 — Замужние женщины в Квебеке получили равные права с мужчинами.

1966 — В колхозах впервые введена ежемесячная зарплата.

1970 — Легализация абортов в Нью-Йорке.

2011 — в Монако состоялось бракосочетание принца Альбера II и Шарлин Уиттсток.

2013 — Хорватия присоединилась к Европейскому союзу.

Именинники 1 июля

1646 – Готфрид Лейбниц, немецкий философ, математик, физик.

1804 – Жорж Санд, французская писательница.

1903 — Эми Джонсон, британская летчица, первая в мире женщина, совершившая одиночный перелёт из Англии в Австралию.

1908 — Эсте Лаудер, американская предпринимательница, основатель и 1-й руководитель корпорации Estée Lauder.

1961 – принцесса Диана, принцесса Уэльская.

1964 — Тарас Чорновил, украинский политический деятель.

1967 — Памела Андерсон, канадская фотомодель, актриса.

Поздравления с Днем ангела сегодня принимают Александр, Василий, Виктор, Леонтий, Сергей.