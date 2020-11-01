Сегодня, 1 ноября, в мире отмечают День вегана, Католический день всех святых, День осведомленности о синдроме Леннокса-Гасто. В Украине сегодня - День работника социальной сферы.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1512 – впервые открыт для посетителей роспись Сикстинской капеллы, выполненный Микеланджело.

1525 – начинается экспедиция Франсиско Писарро в Перу.

1604 – в банкетном зале королевского дворца Уайтхолла в Лондоне состоялась премьера трагедии Шекспира “Отелло”.

1755 – столица Королевства Португалия Лиссабон полностью разрушена землетрясением. Погибло около 32 тысяч человек, более 100 000 ранены.

1781 – в Габсбургской монархии отменено крепостное право.

1800 – Джон Адамс стал первым президентом США, который въехал в Белый дом.

1814 – открылся Венский конгресс (по 9 июня 1815), созванный по инициативе Великобритании, Российской империи, Австрийской империи и Королевства Пруссия после окончания наполеоновских войн с целью реставрации Бурбонов во Франции и закрепление новых границ в Европе.

1894 – в Париже французский микробиолог Эмиль Ру объявил о создании антидифтерийной сыворотки.

1914 – в Канаде принят Акт, по которому украинцы – выходцы из Австро-Венгерской империи – были помещены в концлагеря, где некоторые из них содержали до 1920.

1918 – “Ноябрьский чин” во Львове. Украинцы взяли власть в городе, вскоре была провозглашена ЗУНР.

1922 – прекращено существование Османской империи, провозглашение образования Турецкой республики.

1927 – создан футбольный клуб “Динамо” (Киев).

1939 – Верховный Совет СССР принимает закон о включении Западной Украины в состав СССР с подчинением ее УССР.

1939 – Третий Рейх аннексировал Западную Польшу и Данциг (Гданьск).

1945 – Специальная комиссия союзников объявила, что Гитлер мертв.

1991 – Чечня провозгласила свою независимость.

Которое сегодня церковный праздник

Православная Церковь 1 ноября чтят память преподобного Иоанна Рыльского. Другие названия праздника: “Проводы осени”, “День сад”, “Дмитриев день”, “Конюхов день”.

Что сегодня нельзя делать

Не принимайте подарки от малознакомых, избегайте массовых мероприятий и больших скоплений людей. Постарайтесь не забыть поставить домовом угощение.

Народные приметы

Морозный день 1 ноября – значит, 8 ноября будет оттепель.

Ночью выпал снег, но само небо является звездным – примета, что скоро ударят сильные морозы.

Грязь на улице – снегопад будет только через 28 дней.

Именины у Ивана, Павла, Дмитрия, Николая, Сергея, Михаила и Петра.