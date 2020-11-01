Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1512 – впервые открыт для посетителей роспись Сикстинской капеллы, выполненный Микеланджело.
1525 – начинается экспедиция Франсиско Писарро в Перу.
1604 – в банкетном зале королевского дворца Уайтхолла в Лондоне состоялась премьера трагедии Шекспира “Отелло”.
1755 – столица Королевства Португалия Лиссабон полностью разрушена землетрясением. Погибло около 32 тысяч человек, более 100 000 ранены.
1781 – в Габсбургской монархии отменено крепостное право.
1800 – Джон Адамс стал первым президентом США, который въехал в Белый дом.
1814 – открылся Венский конгресс (по 9 июня 1815), созванный по инициативе Великобритании, Российской империи, Австрийской империи и Королевства Пруссия после окончания наполеоновских войн с целью реставрации Бурбонов во Франции и закрепление новых границ в Европе.
1894 – в Париже французский микробиолог Эмиль Ру объявил о создании антидифтерийной сыворотки.
1914 – в Канаде принят Акт, по которому украинцы – выходцы из Австро-Венгерской империи – были помещены в концлагеря, где некоторые из них содержали до 1920.
1918 – “Ноябрьский чин” во Львове. Украинцы взяли власть в городе, вскоре была провозглашена ЗУНР.
1922 – прекращено существование Османской империи, провозглашение образования Турецкой республики.
1927 – создан футбольный клуб “Динамо” (Киев).
1939 – Верховный Совет СССР принимает закон о включении Западной Украины в состав СССР с подчинением ее УССР.
1939 – Третий Рейх аннексировал Западную Польшу и Данциг (Гданьск).
1945 – Специальная комиссия союзников объявила, что Гитлер мертв.
1991 – Чечня провозгласила свою независимость.
Которое сегодня церковный праздник
Православная Церковь 1 ноября чтят память преподобного Иоанна Рыльского. Другие названия праздника: “Проводы осени”, “День сад”, “Дмитриев день”, “Конюхов день”.
Что сегодня нельзя делать
Не принимайте подарки от малознакомых, избегайте массовых мероприятий и больших скоплений людей. Постарайтесь не забыть поставить домовом угощение.
Народные приметы
Морозный день 1 ноября – значит, 8 ноября будет оттепель.
Ночью выпал снег, но само небо является звездным – примета, что скоро ударят сильные морозы.
Грязь на улице – снегопад будет только через 28 дней.
Именины у Ивана, Павла, Дмитрия, Николая, Сергея, Михаила и Петра.