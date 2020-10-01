В мире 1 октября, в четверг, отмечают Международный день пожилых людей (ООН), Международный день музыки (ЮНЕСКО), а также – Всемирный день вегетарианства.

#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.

В Камеруне сегодня День объединения, на Кипре и в Нигерии – День Независимости.

Международный день музыки (International Music Day) ежегодно празднуется 1 октября, начиная с 1975 года, по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО.

Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons) – отмечается под эгидой ООН с 1990 года с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей преклонного возраста.

Всемирный день геронтолога – праздник отмечают специалисты в области изучения процессов старения человека, его причин и методов омоложения организма.

Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day) – мероприятие, учрежденное в Америке в 1977 году, целью которого является продвижение идей вегетарианства в обществе.

Международный день кофе (International Coffee Day) все поклонники этого напитка отмечают с 2015 года.

День саке отмечается в Японии и посвящен он японскому вину – к началу октября созревает новый урожай риса, и у виноделов начинается новый год.

Православные праздники 1 октября

В этот день православные христиане чествуют преподобного Евмения, епископа Гортинского.

Народные приметы:

Если журавли уже улетают в теплые края, то на праздник Покрова будет холодно и наступит настоящая зима.

Какой будет погода на Ирину, такой, согласно приметам, она будет и на 1 апреля.

Если человек родился 1 октября, то он будет путешественником. Как талисман ему можно носить гранат.

Птицы с отлетом не спешат – скорее всего, зима придет нескоро.

Сорняк вырастает высоким – примета, что много снега выпадет.

Береза не потеряла свои листья – снег будет еще нескоро.

Что нельзя делать:

Не следует в этот день слишком много переживать.

Также не стоит сегодня просить у Бога больше, чем нужно вам.

Не стоит лениться сейчас, чтобы не остаться голодным на зиму.

Нельзя в этот день убирать паутину.

Именинники: Евмен, София, Ариадна, Ирина, Иларион, Аркадий, Ефросинья, Арина, Ирина.

1 октября: этот день в истории

1869 — первые почтовые открытки выпущены в Вене.

1887 — открыт заново отстроенный после пожара 1873 года Одесский национальный академический театр оперы и балета.

1890 — в горах Сьерра-Невада в долине реки Йосемити-крик основан Йосемитский национальный парк площадью 304 тысячи га, в котором растут тысячелетние секвойи.

1908 — Генри Форд представил новую модель своего автомобиля “Форд Лиззи” (модель T), ставший благодаря своей низкой цене (850 долларов), выносливости и экономичности самым популярным автомобилем первой четверти века. К 1927 году было выпущено 15 млн автомобилей данной марки.

1926 – открылся Киевский театр оперы и балета.

1949 – провозглашена Китайская Народная Республика.

1960 — с конвейера сошёл первый “Запорожец”, получивший в народе прозвище “горбатый”.

1964 – в Японии запущена в эксплуатацию первая в мире высокоскоростная магистраль — Токайдо-синкансэн.

1967 – началась трансляция цветных программ по советскому центральному телевидению.

1967 – стартовало первого турне Pink Floyd по Америке.

1971 – во Флориде открыто самый крупный в мире парк развлечений – “Диснейуорлд”.

Именинники 1 октября

1881 – Уильям Боинг, американский авиаконструктор, основатель компании Boeing.

1903 – Владимир Горовиц, советский и американский пианист.

1912 – Лев Гумилев, русский историк, философ, поэт, сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева.

1919 – Дмитрий Козлов, советский и российский конструктор ракетно-космической техники.

1927 – Олег Ефремов, советский актер театра и кино, режиссер, отец Михаила Ефремова.

1984 – Эрика Элиссон, американская модель и актриса.

1989 – Бри Ларсон, американская актриса, певица.