#Буквы собрали интересные факты о событиях этого дня.
В Камеруне сегодня День объединения, на Кипре и в Нигерии – День Независимости.
Международный день музыки (International Music Day) ежегодно празднуется 1 октября, начиная с 1975 года, по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО.
Международный день пожилых людей (International Day of Older Persons) – отмечается под эгидой ООН с 1990 года с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей преклонного возраста.
Всемирный день геронтолога – праздник отмечают специалисты в области изучения процессов старения человека, его причин и методов омоложения организма.
Всемирный день вегетарианства (World Vegetarian Day) – мероприятие, учрежденное в Америке в 1977 году, целью которого является продвижение идей вегетарианства в обществе.
Международный день кофе (International Coffee Day) все поклонники этого напитка отмечают с 2015 года.
День саке отмечается в Японии и посвящен он японскому вину – к началу октября созревает новый урожай риса, и у виноделов начинается новый год.
Православные праздники 1 октября
В этот день православные христиане чествуют преподобного Евмения, епископа Гортинского.
Народные приметы:
- Если журавли уже улетают в теплые края, то на праздник Покрова будет холодно и наступит настоящая зима.
- Какой будет погода на Ирину, такой, согласно приметам, она будет и на 1 апреля.
- Если человек родился 1 октября, то он будет путешественником. Как талисман ему можно носить гранат.
- Птицы с отлетом не спешат – скорее всего, зима придет нескоро.
- Сорняк вырастает высоким – примета, что много снега выпадет.
- Береза не потеряла свои листья – снег будет еще нескоро.
Что нельзя делать:
- Не следует в этот день слишком много переживать.
- Также не стоит сегодня просить у Бога больше, чем нужно вам.
- Не стоит лениться сейчас, чтобы не остаться голодным на зиму.
- Нельзя в этот день убирать паутину.
Именинники: Евмен, София, Ариадна, Ирина, Иларион, Аркадий, Ефросинья, Арина, Ирина.
1 октября: этот день в истории
1869 — первые почтовые открытки выпущены в Вене.
1887 — открыт заново отстроенный после пожара 1873 года Одесский национальный академический театр оперы и балета.
1890 — в горах Сьерра-Невада в долине реки Йосемити-крик основан Йосемитский национальный парк площадью 304 тысячи га, в котором растут тысячелетние секвойи.
1908 — Генри Форд представил новую модель своего автомобиля “Форд Лиззи” (модель T), ставший благодаря своей низкой цене (850 долларов), выносливости и экономичности самым популярным автомобилем первой четверти века. К 1927 году было выпущено 15 млн автомобилей данной марки.
1926 – открылся Киевский театр оперы и балета.
1949 – провозглашена Китайская Народная Республика.
1960 — с конвейера сошёл первый “Запорожец”, получивший в народе прозвище “горбатый”.
1964 – в Японии запущена в эксплуатацию первая в мире высокоскоростная магистраль — Токайдо-синкансэн.
1967 – началась трансляция цветных программ по советскому центральному телевидению.
1967 – стартовало первого турне Pink Floyd по Америке.
1971 – во Флориде открыто самый крупный в мире парк развлечений – “Диснейуорлд”.
Именинники 1 октября
1881 – Уильям Боинг, американский авиаконструктор, основатель компании Boeing.
1903 – Владимир Горовиц, советский и американский пианист.
1912 – Лев Гумилев, русский историк, философ, поэт, сын Анны Ахматовой и Николая Гумилева.
1919 – Дмитрий Козлов, советский и российский конструктор ракетно-космической техники.
1927 – Олег Ефремов, советский актер театра и кино, режиссер, отец Михаила Ефремова.
1984 – Эрика Элиссон, американская модель и актриса.
1989 – Бри Ларсон, американская актриса, певица.