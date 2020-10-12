12 октября 1810 года в Мюнхене провели первый фестиваль пива, который впоследствии назвали Октоберфест.

#Буквы собрали самые интересные факты о популярный фестиваль.

В честь бракосочетания Людвига Баварского и принцессы Саксонской устроили праздник для всех жителей Мюнхена. Пиво лилось рекой. В следующем году праздник повторили. Так и появился Октоберфест.

Интересные факты:

Свадьбу Людвига и Терезы отмечали целую неделю. Полное имя невесты – Тереза Шарлотта Луиза Фридерика Амалия Саксен-Гильдбурггаузенская. В следующем, 1811 году праздник отмечали уже два дня. И из года в год масштабы Октоберфеста росли. Октоберфест является самым большим не только пивным, но и народным праздником в мире. Октоберфест посещает более шести миллионов человек. В 1985 году на фестивале побывало более семи миллионов посетителей. На Октоберфесте помимо пива и еды можно повеселиться на каруселях – из около 170. Впервые фестиваль отменили в 1813 году из-за наполеоновской оккупации, потом – в 1873 году – из-за холеры, в 1923 году – из-за гиперинфляции, а в 1914-1918 и 1939-1945 годах – из-за мировых войн. Изначально на Октоберфест пиво завозили в деревянных бочках, теперь так уже никто не делает. Для бесперебойного снабжения самого большого пивного шатра на 10 тысяч посетителей проложили 250-метровый подземный трубопровод – по нему качают охлажденное пиво. Октоберфест считается международным праздником, но все же его посещает не более 20% иностранцев. Рекордное количество пива гости Октоберфеста выпили в 2014 году – 7,7 миллиона литров. 1 млрд евро оставляют посетители Октоберфеста.

Праздник обслуживают около 13 тысяч человек – официанты, бармены, повары, охранники и так далее. Каждый официант проходит за смену около 10 километров.

Оливер Штрюмпфельд является рекордсменом по количеству пронесенных кружек пива за раз: в 2017 году он поднял и пронес 29 полных кружек общим весом более 70 килограммов.

Стоит отметить, что в этом году из-за эпидемии коронавируса фестиваль отменили.