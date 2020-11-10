Об этом рассказывают #Буквы.
События 10 ноября:
1723 – по приказу императора Петра I в Санкт-Петербурге арестовали Павла Полуботка, черниговского полковника, наказного гетмана Левобережной Украины (1722-1724). Был заключен в Петропавловской крепости, где и умер.
1764 – Екатерина II отменила гетманство, передав всю полноту власти в Гетманщине президенту Малороссийской коллегии Петру Румянцеву.
1770 – Вольтер заявил: “Если бы бога не было, его следовало бы изобрести».
1926 – в Берлине открыт Украинский научный институт.
1928 – в Киеве открыт дом-музей Тараса Шевченко.
1948 – Вышел Указ Президиума ВС РСФСР “О выделение города Севастополя в самостоятельный административно-хозяйственный центр”. Впоследствии в текущих документах СССР Севастополь (вместе с Крымской областью) стал частью УССР, в частности вся его административная, хозяйственная и партийная звено подчинялась Симферополю и Киеву.
1970 – Запущен космическую станцию ”Луна-17″, которая через неделю осуществила посадку на Луну и доставила первый советский самоходный устройство “Луноход-1”.
1975 – Генеральная Ассамблея ООН приравняла сионизм к расизму (это решение было отозвано 16 декабря 1991).
1992 – Русские войска вошли в Ингушетию.
1993 – группой сектантов “Белого братства”, возглавляемого Мариной Цвигун (Мария Дэви Христос), и Юрием Кривоноговым (Иоанн Свами), был провозглашен “конец света” и восторженно киевский Софийский собор с целью массового самоуничтожения. Милиция задержала сектантов, что положило конец деятельности “Белого братства” и вызвало ряд самоубийств сторонников секты в Украине и странах СНГ.
1993 – в Украине запрещены все военизированные негосударственные организации.
2004 – вышел Firefox 1.0.
2009 – запущен первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС (он издал первый ток в Объединенную энергосистему Украины).
Какой сегодня религиозный праздник
По церковному календарю сегодня чтят память Святой Параскевы. Ее имя сочетают с именем богини Пятницы, которая способствует женщинам. Поэтому неделю, на который выпадает 10 ноября, в народе Пятницким.
Народные приметы и традиции
- Если листья с вишни еще не опали, то тепло продержится еще долго.
- Если иней на деревьях – будет мороз.
- Утром туман – к оттепели.
- Если вокруг луны круг, будет буря.
- Увидеть в этот день белка – к потеплению.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя прясть, но шить нельзя.
- Кто 10 ноября много смеется, потом будет плакать.
- Нельзя мыть пол, иначе на том свете придется в помоях валяться.
- Запрещается чистить дымоход, так как может произойти несчастье.
- Беременным женщинам нельзя давать деньги в долг знакомым в этот день. Считается, что вместе с деньгами вы передаете в чужие руки судьбу будущего малыша.
- Нельзя купаться, мыть голову и по возможности посуду. Старайтесь в этот день меньше контактировать с водой.
Именины у Арсения, Афанасия, Георгия, Дмитрия, Ивана, Максима, Мартина, Николая, Степана, Терентия, Анны, Неонили и Анастасии.