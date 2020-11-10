Сьогодні, 10 листопада, світ відзначає День молоді, День бухгалтера, День науки в ім'я миру та розвитку.

Об этом рассказывают #Буквы.

События 10 ноября:

1723 – по приказу императора Петра I в Санкт-Петербурге арестовали Павла Полуботка, черниговского полковника, наказного гетмана Левобережной Украины (1722-1724). Был заключен в Петропавловской крепости, где и умер.

1764 – Екатерина II отменила гетманство, передав всю полноту власти в Гетманщине президенту Малороссийской коллегии Петру Румянцеву.

1770 – Вольтер заявил: “Если бы бога не было, его следовало бы изобрести».

1926 – в Берлине открыт Украинский научный институт.

1928 – в Киеве открыт дом-музей Тараса Шевченко.

1948 – Вышел Указ Президиума ВС РСФСР “О выделение города Севастополя в самостоятельный административно-хозяйственный центр”. Впоследствии в текущих документах СССР Севастополь (вместе с Крымской областью) стал частью УССР, в частности вся его административная, хозяйственная и партийная звено подчинялась Симферополю и Киеву.

1970 – Запущен космическую станцию ​​”Луна-17″, которая через неделю осуществила посадку на Луну и доставила первый советский самоходный устройство “Луноход-1”.

1975 – Генеральная Ассамблея ООН приравняла сионизм к расизму (это решение было отозвано 16 декабря 1991).

1992 – Русские войска вошли в Ингушетию.

1993 – группой сектантов “Белого братства”, возглавляемого Мариной Цвигун (Мария Дэви Христос), и Юрием Кривоноговым (Иоанн Свами), был провозглашен “конец света” и восторженно киевский Софийский собор с целью массового самоуничтожения. Милиция задержала сектантов, что положило конец деятельности “Белого братства” и вызвало ряд самоубийств сторонников секты в Украине и странах СНГ.

1993 – в Украине запрещены все военизированные негосударственные организации.

2004 – вышел Firefox 1.0.

2009 – запущен первый гидроагрегат Днестровской ГАЭС (он издал первый ток в Объединенную энергосистему Украины).

Какой сегодня религиозный праздник

По церковному календарю сегодня чтят память Святой Параскевы. Ее имя сочетают с именем богини Пятницы, которая способствует женщинам. Поэтому неделю, на который выпадает 10 ноября, в народе Пятницким.

Народные приметы и традиции

Если листья с вишни еще не опали, то тепло продержится еще долго.

Если иней на деревьях – будет мороз.

Утром туман – к оттепели.

Если вокруг луны круг, будет буря.

Увидеть в этот день белка – к потеплению.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя прясть, но шить нельзя.

Кто 10 ноября много смеется, потом будет плакать.

Нельзя мыть пол, иначе на том свете придется в помоях валяться.

Запрещается чистить дымоход, так как может произойти несчастье.

Беременным женщинам нельзя давать деньги в долг знакомым в этот день. Считается, что вместе с деньгами вы передаете в чужие руки судьбу будущего малыша.

Нельзя купаться, мыть голову и по возможности посуду. Старайтесь в этот день меньше контактировать с водой.

Именины у Арсения, Афанасия, Георгия, Дмитрия, Ивана, Максима, Мартина, Николая, Степана, Терентия, Анны, Неонили и Анастасии.