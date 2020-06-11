В четверг, 11 июня, в США отмечают день Камехамехи – праздник в честь первого короля Гавайев. Наши предки в этот день чтили память Феодосьи Колосятницы, веря, что по погоде можно дать прогноз относительно урожая хлеба.

#Буквы собрали интересные факты о событиях 11 июня.

День Камехамехи

Этот праздник был учрежден в честь первого короля Гавайев. Его отмечают именно на этой территории США. Стоит отметить, что конкретно на Гавайях есть три особенных праздника: День принца Джона Кухио Каланианаоле, День короля Камехамеха I и День официального вхождения Гавайев в состав США. В эти дни закрыто большинство банков и государственных учреждений островов.

Камехамех – монарх, который первым установил единое Королевство Гавайев. В 1883 году статуя короля Камехамеха была посвящена в Гонолулу на King David Kalakaua (это был дубликат, потому что первоначально статуя была временно потеряна в море, но была восстановлена и в настоящее время находится в Северном Кохале).

В этот день на Гавайях устраивают карнавалы и ярмарки, гонки, скачки и другие развлечения. Праздник отмечают на государственном уровне еще с 1959 года.

Празднование включает в себя традиционный парад Pa’u и Ho’olaule’a.

День рождения Принца Хенрика (Дания)

Принц Хенрик Датский (Hans Kongelige Højhed Prins Henrik) – датский государственный, военный и общественный деятель. Муж королевы Дании Маргрете II.

День рождения принца-консорта Хенрика в Дании отмечается 11 июня. Этот праздник считается специальным днем в году, как и все прочие дни рождения членов королевской семьи Дании.

У королевской четы есть двое сыновей: кронпринц Фредерик Анре Хенрик Кристиан и принц Йоаким Хольгер Вальдемар Кристиан. Сам принц-консорт Хенрик является не только королевской особой, но также и государственным, военным и общественным деятелем. Под его патронатом находятся многие общественные организации и проекты.

Особых торжеств в Дании по случаю Дня рождения принца-консорта Хенрика обычно не проводится. Но на всех государственных учреждениях в этот день поднимается национальный флаг страны.

Православные праздники 11 июня

В этот день в народе принято чтить память Феодосьи Колосятницы. В народе говорили, что к этому дню начинает колоситься рожь, и появляются первые белые грибы.

Главная примета дня: если на Феодосию стоит сухой туман – будет плохой урожай хлеба.

11 июня мощи Феодосии девы Тирской были перенесены в Венецию. А вот, день ее кончины церковь отмечает 16 апреля.

В 17-летнем возрасте Федосья не пожелала приносить жертву идолам, в результате чего была казнена.

Также наши предки говорили, что, если в это время наливается жито и рожь, начинает цвести колос.

“Если Федосья Колосятница пришла – значит, рожь зацвела”.

Несмотря на то, что 11 июня чтится память святой Феодосьи, этот день в народе считали несчастливым.

Говорили: “День Феодосьи стоит один всех понедельников”. Поэтому, многие даже старались не выходить на улицу без особой нужды.

Приметы на Феодосьи Колосятницы: что нельзя делать

Работу в поле и огороде предпочитали отложить до следующего дня.

На Феодосию Колосяницу люди выходили в поле, чтобы оценить состояние посевов. Если рожь хорошо колосилась – это считалось хорошим знаком. Для крестьян неурожай ржи сулил серьезные лишения, и даже голод. Феодосию считали защитницей хлебных колосьев. Люди молились ей и просили о хорошем урожае.

В этот день нельзя холсты белить, когда рожь зацвела.

Детям 11 июня нельзя было скакать на досках, которые раньше были аналогами качелей. Говорили, что сейчас земля тяжела, и, если скакать по ней, это приведет к несчастью. Вместо этого 11 июня нужно было петь песни: “Солнце, солнце, блесни в оконце, дай овсу рост, чтобы до неба дорос. Матушка-рожь, встала бы стеной сплошь”. Таким образом, привлекали хороший урожай.

На Федосью крестьяне отправлялись в поле и осматривали всходы. Если хлеба 11 июня взошли – это считалось нормальным. Большой радостью был налив колоса. А вот, если всходы были плохими, то богатого урожая ожидать не приходилось.

Можно гадать о цене хлеба по ржи. Так, если она цветет в нижней части – примета того, что хлеб будет стоить дешево. Если с середины или с верха – то цена, соответственно, будет обычной или высокой.

Если много ржи появилось, значит, грибов много соберешь.

Много пауков сулят отличную погоду.

Сон, приснившийся в ночь на 11 июня – вещий и сбудется совсем скоро.

День выдался жарким, значит мало вылезет грибов-колосовиков.

Хлеб заколосился – гриб белый появился.

День Федосьи один всех понедельников стоит (то есть несчастливый).

В народе верили, что родившиеся 11 июня смогут противостоять злу.

11 июня: этот день в истории

1496 — Христофор Колумб завершил свое второе путешествие, после чего впал в немилость испанской королевы из-за того, что так и не нашел путь в Китай.

1580 — испанскими конкистадорами со второй попытки основан Буэнос-Айрес.

1742 — Бенджамин Франклин изобрел экономичную печь.

1889 — американцы Джон Перди и Джеймс Садгвар из Вашингтона изобрели складной стул.

1965 — английская королева Елизавета наградила орденом Британской империи музыкантов группы The Beatles.

1990 — Верховная рада Украины приняла решение о введении нового порядка исчисления времени — было установлено время второго часового пояса.

1991 — фирма Microsoft выпустила операционную систему MS DOS 5.0.

Именинники 11 июня

1864 — Рихард Штраус, немецкий композитор и дирижер.

1867 — Шарль Фабри, французский физик, изобретатель, один из первооткрывателей озонового слоя в атмосфере Земли.

1899 — Ясунари Кавабата, японский писатель, лауреат Нобелевской премии (1968).

1910 — Жак Ив Кусто, французский океанограф, изобретатель акваланга.

Сегодня поздравления с днем ангела принимают: Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот.