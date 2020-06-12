В пятницу, 12 июня, в Украине отмечают День работника фондового рынка, а в мире – день борьбы с детским трудом.

#Буквы рассказывают об интересных фактах, связанных с событиями этого дня.

В этот день в Бразилии отмечают День влюбленных, в Парагвае – День мира, в Туркмении – День науки, а на Финляндии – День Хельсинки. Также в этот день отмечают несколько национальных государственных праздников. В частности, это День России, а также День независимости на Филиппинах.

Всемирный день борьбы с детским трудом (World Day Against Child Labour)

Этот день был учрежден Международной организацией труда (МОТ), после конференции по борьбе с наихудшими формами детского труда в 2002 году. Цель такого дня – привлечь внимание и показать, что эту проблему необходимо ликвидировать.

Идея ввести в календарь новую дату возникла после конференции по борьбе с наихудшими формами детского труда и международной конференции по вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году.

Каждый год 12 июня правительства, организации работодателей и работников, представители гражданского общества, а также миллионы людей по всему миру объединяют свои усилия по борьбе с детским трудом.

Согласно последним данным, число работающих детей в мире, в возрасте от 5 до 17 лет, составляет 218 миллионов, причем 152 миллиона являются жертвами современного рабства, а 73 миллиона из них заняты опасным трудом.

Ежегодно Всемирный день борьбы с детским трудом посвящен определенной теме. Он проходил под лозунгами: “Внимание! Дети на опасных работах! Искореним детский труд!”, “За права человека и социальную справедливость! Искореним детский труд!”, “Нет труду детей – домашних работников!”, “Расширить социальную защиту, бороться с детским трудом!”, “НЕТ – детскому труду, ДА – качественному образованию”, “Безопасность и здоровье нового поколения”, “Дети должны мечтать, а не работать в поле” и др.

День работника фондового рынка в Украине

Праздник был учрежден в 2008 году указом №202/2008 президента Виктора Ющенко. В документе значится, что дата вводится, “учитывая значительный вклад работников фондового рынка в ускорение экономических реформ и создание реальной рыночной экономики, роль фондового рынка в процессе привлечения инвестиций в экономику Украины, улучшение инвестиционного климата”.

В этот день участники рынка ценных бумаг принимают поздравления от партнеров, а также собираются в торжественной обстановке для празднования профессиональной даты и чествования лучших представителей своей отрасли. Устроители праздника обычно вручают награды организациям и личностям, внесшим наибольший вклад в развитие рынка ценных бумаг.

Православные праздники 12 июня

В православной церкви 12 июня отмечается день памяти преподобного Исаакия исповедника, известного также как игумен Долмацкий. Приняв постриг, он поселился в пустыне и пришел в Константинополь во время гонений, организованных в отношении христиан. Исаакий обратился к императору с просьбой не притеснять верующих и открыть храмы. За это он был брошен в овраг, но остался живым, а вот, императору предсказал смерть раньше, чем умрет он сам. Пророчество Исаакия сбылось – вскоре императора убили. В городе построили обитель, в которой Исаакий стал наставником.

Также 12 июня отмечаем народный праздник Змеевик: в этот день нельзя ходить в лесные чащи, луга, а также гулять в высокой траве. Змеиный праздник – подходящий день для посадки бобов.

Одна из примет, которой старался придерживаться народ, гласит, что в день Исакия-Змеевика запрещается взаимодействовать со змеями. Говорят, что именно в этот день змеи выползают из своих нор и отмечают свое торжество, в это время они становятся в круг и смотрят друг на друга, сцепившись хвостами.

Приметы на Змеевика: что нельзя делать

Запрещается убивать змей в этот день, в противном случае вы можете нарваться на месть сородичей, которые не только вас покусают, но и могут сделать то же самое с вашими близкими.

В этот день нельзя обманывать и изворачиваться, ведь иначе в будущем могут появиться проблемы в личной жизни и деловой сфере, будут обманы, финансовые потери, предательство любимого человека.

В этот день нельзя покупать посуду. Очень скоро посуда может треснуть или отколоться, тем самым вы притянете к себе денежные неприятности, которые разобьют вашу жизнь на мелкие кусочки. Если в этот день вам срочно необходимо приобрести посуду, то в нее после покупки нужно положить монетку, это поможет нейтрализовать примету и защитить себя и свою семью от финансовых проблем.

Нельзя поднимать найденные деньги. Согласно поверью, эти деньги могут только привлечь в вашу жизнь множество бед и неприятностей.

Если начал обильно цвести шиповник — жди суровую зиму.

Если кувшинки на реке начали закрываться и уходить под воду — грядет ливень.

Папоротник с утра закручивает листья — ожидай теплый солнечный день.

Шмели стали еще более беспокойными — ожидай ливня.

Сова начала кричать — будет холодно.

Пауки начали усиленно работать в этот день — погода будет переменчивой.

Во время дождя утки не идут в укрытие, а стоят, вытянув шеи и поднимая голову вверх — будет устойчивая непогода.

Ночная фиалка в солнечную погоду закрыла свои цветки и согнула стебельки — ожидай дождя.

Белые медведи в зоопарке перестали купаться в бассейне — спустя два-три дня ожидай похолодания, а если опять в воду лезут — будет скорое потепление.

Росы утром нет — ночью польет дождь.

Солнечные лучи сильно пекут в этот день — не будет урожая зерновых.

Услышал карканье ворон — жди беды.

Сколько птиц на дереве сидит в этот день — столько будет теплых дней.

Увидел в небе летящую стаю птиц — дождей больше не будет.

Вороны купаться начали — быть беде.

Ворона села на чей-то дом, в этом доме будет либо больной, либо мертвый.

В зените небо ясное в просветах — жди улучшения погоды.

Кузнечик затрещал поздним вечером — жди погожих деньков.

По этому дню судили о погоде на осень, если был дождь, значит и осень будет дождливая, если засуха — значит осень такая и будет.

Звезды на небосводе предвещают ясную погоду.

Если в этот день укусит змея – не спасет ни одно противоядие.

12 июня: этот день в истории

1664 — североамериканский город Новый Амстердам переименован в Нью-Йорк.

1849 — Льюисом Хаслеттом запатентован противогаз.

1897 — Карл Элзенер запатентовал знаменитый швейцарский армейский нож.

1898 — провозглашение независимости Филиппин.

1920 — официальное открытие Панамского канала (первое судно прошло через канал в августе 1914 года).

1935 — Муссолини запретил продажу газеты “Нью-Йорк таймс” в Италии “за необъективное освещение деятельности фашистов”.

1965 — в Англии объявлено о награждении членов группы The Beatles орденами Британской империи “за выдающиеся заслуги в области культуры” и “вклад в экспорт национальной продукции”.

1966 — в Киеве начата успешная эксплуатация первого в мировой практике троллейбусного поезда изобретателя Владимира Веклича.

2017 — массовые антикоррупционные протесты в России.

Именинники 12 июня

1773 — Амшель Ротшильд, немецкий банкир, один из основателей династии Ротшильдов.

1924 — Джордж Буш-старший, 41-й президент США (1989—1993), конгрессмен, дипломат.

1929 – Анна Франк, еврейская девочка из Амстердама, вошедшая в историю как автор дневника, который она вела два года, пока семья скрывалась от нацистов.

1944 – Томми Смит, американский легкоатлет, первым пробежал 200 метров быстрее чем за 20 секунд.

1981 — Адриана Лима, бразильская супермодель, известна съемками для компании по продаже женского белья Victoria’s Secret, лицо рекламной косметической компании Maybelline.

1992 — Филиппе Коррея, бразильский футболист, атакующий полузащитник английского клуба Liverpool и сборной Бразилии.