Сегодня, 12 апреля, в мире отмечают Международный день полета человека в космос, Всемирный день авиации и космонавтики, Всемирный день рок-н-ролла, Всемирный день хомяков.

Про це розповідають #Букви.

В Украине 12 апреля отмечают День скаута, в Боливии – День защиты детей, в Либерии – Национальный день увольнения.

Этот день в истории:

1606 – утвержден объединенный англо-шотландский флаг “Юнион Джек”.

1857 – Гюстав Флобер опубликовал роман «Госпожа Бовари».

1912 – во Львове украинские скауты-пластуны впервые составили пластовую присягу, образованная молодежная скаутская организация “Пласт”.

1937 – сэр Фрэнк Виттл испытал первый воздушно-реактивный двигатель в Раґби, Великобритания.

1955 – вакцина от полиомиелита, разработанная доктором Солк, объявленная безопасной и эффективной.

1961 – космический корабль “Восток-1”, пилотируемый Юрием Гагариным, совершил первый полет в космос. По другим данным, не подтвержденным СССР, до Гагарина минимум 4 космонавта совершили неудачные попытки облететь земной шар, но погибли – А. Ледовский (1957), С. Шиборин (1958), А. Миткова (1959) и И. Качур (1960) . Эта дата – Всемирный день космонавтики.

1980 – одноногий канадец болен раком Терри Фокс начал свой Марафон Надежды в Сент-Джонсе, Ньюфаундленд.

1981 – с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) осуществлен запуск первого в мире пилотируемого воздушно-космического аппарата многоразового использования “Колумбия”.

1992 – в Марн-ла-Валле под Парижем открылся Евродиснейленд.

2014 – захват городского управления МВД в городе Славянск российским диверсионным отрядом под руководством Игоря “Стрелкова” Гиркина.

Сегодня День Святого Иоанна

12 апреля верующие отмечают день Святого Иоанна. В этот день выпекали специальные обрядовые печенья, которые назывались лесенками.

Народные приметы:

Черешня зацвела – пришло время сеять свеклу и кукурузу.

Пчелы вылетают из ульев – весна пришла и будет теплой.

12 апреля День ангела имени отмечают: Иван, Софрон, Зосим, ​​Пантелеймон, Захар, Савва.