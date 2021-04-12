Про це розповідають #Букви.
В Украине 12 апреля отмечают День скаута, в Боливии – День защиты детей, в Либерии – Национальный день увольнения.
Этот день в истории:
1606 – утвержден объединенный англо-шотландский флаг “Юнион Джек”.
1857 – Гюстав Флобер опубликовал роман «Госпожа Бовари».
1912 – во Львове украинские скауты-пластуны впервые составили пластовую присягу, образованная молодежная скаутская организация “Пласт”.
1937 – сэр Фрэнк Виттл испытал первый воздушно-реактивный двигатель в Раґби, Великобритания.
1955 – вакцина от полиомиелита, разработанная доктором Солк, объявленная безопасной и эффективной.
1961 – космический корабль “Восток-1”, пилотируемый Юрием Гагариным, совершил первый полет в космос. По другим данным, не подтвержденным СССР, до Гагарина минимум 4 космонавта совершили неудачные попытки облететь земной шар, но погибли – А. Ледовский (1957), С. Шиборин (1958), А. Миткова (1959) и И. Качур (1960) . Эта дата – Всемирный день космонавтики.
1980 – одноногий канадец болен раком Терри Фокс начал свой Марафон Надежды в Сент-Джонсе, Ньюфаундленд.
1981 – с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) осуществлен запуск первого в мире пилотируемого воздушно-космического аппарата многоразового использования “Колумбия”.
1992 – в Марн-ла-Валле под Парижем открылся Евродиснейленд.
2014 – захват городского управления МВД в городе Славянск российским диверсионным отрядом под руководством Игоря “Стрелкова” Гиркина.
Сегодня День Святого Иоанна
12 апреля верующие отмечают день Святого Иоанна. В этот день выпекали специальные обрядовые печенья, которые назывались лесенками.
Народные приметы:
Черешня зацвела – пришло время сеять свеклу и кукурузу.
Пчелы вылетают из ульев – весна пришла и будет теплой.
12 апреля День ангела имени отмечают: Иван, Софрон, Зосим, Пантелеймон, Захар, Савва.