Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
1871 – в Одессе дебютирует как актер-профессионал Марк Кропивницкий, украинский актер и режиссер, в составе труппы народного русского театра графов Марковых и Чернышева (в спектакле по пьесе Квитки-Основьяненко “Сватовство на Гончар»).
1893 – В газете San Francisco Morning Call опубликован первый рассказ 17-летнего Джона Гриффита (Джек Лондон) “Тайфун у берегов Японии”.
1918 – Гетман Украины Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской Православной Церкви.
1922 – открыли Киевскую картинную галерею.
1940 – начался государственный визит в Берлин Председателя Совнаркома, Наркома иностранных дел СССР, члена политбюро ЦК ВКП (б) Вячеслава Молотова для переговоров с руководством Третьего Рейха по внешнеполитическим вопросам.
1967 – в Нью-Йорке состоялся Первый Всемирный конгресс свободных украинский.
1992 – начиная с 23 часов было прекращено функционирование рубля в денежном обороте на территории Украины. Единственным законным средством платежа стал украинский рубль, которого в наличном обращении представлял купон Национального банка Украины.
2014 – в этот день впервые в истории на поверхность кометы (Чурюмова – Герасименко) был спущен космический аппарат.
Какой сегодня церковный праздник
Сегодня день святого Зиновия, епископа Эгейского, и его сестры – мученицы Зиновии, живших в третьем веке. На Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников.
Народные приметы и традиции
- Если заяц перебежал дорогу – к неудаче.
- Если волки стаями ходят, то будет война, голод или эпидемия.
- Если много синиц прилетело в этот день, то скоро похолодает.
- Выпал снег в виде мелкой крупы, надвигаются сильные морозы.
- Синички клюют кору деревьев – к дождю.
- Услышать рано утром пение птиц – к холодам.
- Если 12 ноября охотник поймал зайца, а рыбалка – рыбу, то весь год у них будет удачным.
- Девушка, которая сегодня съест зайчатины, станет красивой и будет пользоваться популярностью у противоположного пола.
Что нельзя делать сегодня
Не стоит этого дня нарушать обещание;
Не следует в одиночестве гулять в лесу, чтобы не заблудиться в настоящее время;
Нельзя сегодня вытаптывать траву, ломать кустарники и деревья, а также обижать животных и птиц.
12 ноября именины отмечают Зиновий, Артем, Марк, Елена, Стефан, Зиновия, Александр, Макар, а также Максим.