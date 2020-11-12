12 ноября в мире отмечают День борьбы с пневмонией, Международный день эргономики и День качества.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

1871 – в Одессе дебютирует как актер-профессионал Марк Кропивницкий, украинский актер и режиссер, в составе труппы народного русского театра графов Марковых и Чернышева (в спектакле по пьесе Квитки-Основьяненко “Сватовство на Гончар»).

1893 – В газете San Francisco Morning Call опубликован первый рассказ 17-летнего Джона Гриффита (Джек Лондон) “Тайфун у берегов Японии”.

1918 – Гетман Украины Павел Скоропадский узаконил автокефалию Украинской Православной Церкви.

1922 – открыли Киевскую картинную галерею.

1940 – начался государственный визит в Берлин Председателя Совнаркома, Наркома иностранных дел СССР, члена политбюро ЦК ВКП (б) Вячеслава Молотова для переговоров с руководством Третьего Рейха по внешнеполитическим вопросам.

1967 – в Нью-Йорке состоялся Первый Всемирный конгресс свободных украинский.

1992 – начиная с 23 часов было прекращено функционирование рубля в денежном обороте на территории Украины. Единственным законным средством платежа стал украинский рубль, которого в наличном обращении представлял купон Национального банка Украины.

2014 – в этот день впервые в истории на поверхность кометы (Чурюмова – Герасименко) был спущен космический аппарат.

Какой сегодня церковный праздник

Сегодня день святого Зиновия, епископа Эгейского, и его сестры – мученицы Зиновии, живших в третьем веке. На Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников.

Народные приметы и традиции

Если заяц перебежал дорогу – к неудаче.

Если волки стаями ходят, то будет война, голод или эпидемия.

Если много синиц прилетело в этот день, то скоро похолодает.

Выпал снег в виде мелкой крупы, надвигаются сильные морозы.

Синички клюют кору деревьев – к дождю.

Услышать рано утром пение птиц – к холодам.

Если 12 ноября охотник поймал зайца, а рыбалка – рыбу, то весь год у них будет удачным.

Девушка, которая сегодня съест зайчатины, станет красивой и будет пользоваться популярностью у противоположного пола.

Что нельзя делать сегодня

Не стоит этого дня нарушать обещание;

Не следует в одиночестве гулять в лесу, чтобы не заблудиться в настоящее время;

Нельзя сегодня вытаптывать траву, ломать кустарники и деревья, а также обижать животных и птиц.

12 ноября именины отмечают Зиновий, Артем, Марк, Елена, Стефан, Зиновия, Александр, Макар, а также Максим.