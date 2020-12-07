7 декабря 1900 родилась выдающаяся украинская художница Екатерина Билокур, работы которой в свое время поразили одного из самых выдающихся художников XX века Пабло Пикассо.

#Буквы рассказывают о жизни и творчестве художницы.

Будущая художница родилась в селе Богдановка, Полтавской губернии, а сегодня – Киевская область. В 6 – 7 лет Катя научилась читать и родители решили не отдавать его в школу, потому что читать она и так умеет, а экономия одежды и обуви – огромная. В конце концов это очень повлияло на судьбу Екатерины, ведь препятствовало и получить какую-то художественное образование, а также сделать какие-то выставки картин – везде нужно было иметь документ об образовании.

Очень рано Екатерина начала проявлять талант и любовь к рисованию. Кусочком угля могла расписать стены, или тайком брала из дома кусок полотна и убегала в поле рисовать. Девочка сама делала себе кисточки из шерсти животных и веточек деревьев, а красками были настои свеклы, бузины, калины.

Стоит отметить, что родители никак не одобряли увлечение дочери и очень часто ругали.

По данным различных источников, Екатерина Билокур в 1922 или 23 году прочитала о Миргородский техникум художественной керамики. Слово “керамика” оказалось для нее незнакомым, а вот слово “художественный” она понимала. Девушка решила туда поступить, но ей видмомилы из-за отсутствия образования. В отчаянии она оставила свои работы во дворе заведения.

То Екатерина услышала по радио песню “в лузе не калина была?” в исполнении оперной певицы Оксаны Петрусенко. Девушка решила написать письмо артистке и вложила в него полотно с изображением калины. Певицу очень поразил рисунок и она попросила других художников обратить внимание на художницу-самоучку.

Так началась новая жизнь у Екатерины Билокур. Ее работы выставлялись в Киеве, Москве и Париже. Именно в Париже на полотна Билокур обратил внимание Пабло Пикассо.

Он сказал о Билокур: “Если бы у нас была художница такого уровня мастерства, мы бы заставили заговорить о ней весь мир!”.

Екатерину Билокур приняли в Союз художников Украины, а еще она получила звание Народного художника Украины.

Екатерина Билокур тяжело болела, сказывались нищета тогдашнего сельского быта, неустроенность в личной жизни, болезнь матери. Умерла художница 9 июня 1961. В 1977 году в селе Богдановка открыт мемориальный музей Екатерине Билокур, на территории которого установлен памятник.

Картины художницы

В честь художницы Google выпустил дудл.