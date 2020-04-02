13 стран Европейского союза выразили обеспокоенность по поводу влияния ограничений, которые были введены из-за коронавируса COVID-19, на состояние верховенства права, демократию и основные права человека.

Об этом говорится в совместном заявлении Бельгии, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Португалии, Испании, Швеции, опубликованном на сайте нидерландского правительства.

“В этой беспрецедентной ситуации вполне законно, что государства-члены принимают чрезвычайные меры для защиты своих граждан и преодоления кризиса. Однако мы глубоко обеспокоены риском нарушения принципов верховенства закона, демократии и основных прав в результате принятия определенных чрезвычайных мер”, – говорится в документе.

Отмечается, что чрезвычайные меры должны ограничиваться тем, что является строго необходимым, носить пропорциональный и временный характер, подлежать регулярному контролю и уважать принципы и обязательства международного права.

Подчеркивается, что они не должны ограничивать свободу выражения мнений или свободу прессы.

“Нам необходимо совместно преодолеть этот кризис и совместно отстоять наши европейские принципы и ценности на этом пути. Поэтому мы поддерживаем инициативу Европейской комиссии по контролю за чрезвычайными мерами и их применением для обеспечения соблюдения фундаментальных ценностей Союза и предлагаем Совету по общим вопросам заняться этим вопросом, когда это будет необходимо”, – добавили представители стран.

Стоит отметить, что 30 марта парламент Венгрии предоставил премьер-министру Виктору Орбану право управлять чрезвычайной ситуацией.

Президент Янос Адер, который является союзником Орбана, подписал закон о продлении чрезвычайного положения после его одобрения парламентом. По его словам, документ соответствует международным договорам и конституции Венгрии.

Как отмечает Reuters, закон вызвал критику со стороны оппозиционных партий, правозащитных групп и Совета Европы, поскольку он не устанавливает конкретного срока действия дополнительных полномочий.