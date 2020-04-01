139 военных Вооруженных сил Украины находятся в изоляции во избежание распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

“На 7:00 1 апреля в Вооруженных силах Украины случаев заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом типа COVID-19, не зарегистрировано. На изоляции (в том числе самоизоляции) – 139 человек”, – сказано в сообщении.

В ведомстве сделали акцент на том, что среди них нет случаев заражения коронавирусом.

У 64 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайших четыре дня.