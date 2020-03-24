18:45 Кабмин внес в Раду законопроект о невозвращении «ПриватБанка» бывшим владельцам
18:28 Распространение коронавируса в Украине беспокоит почти 90 % населения
18:24 Генсек ООН призвал прекратить войны из-за коронавируса
18:18 В Украине при несоблюдении карантина коронавирусом могут заразиться миллионы, – МОЗ
17:53 ВСУ угрожает критическая ситуация с недостатком еды, – Магера
17:52 Эпидемия COVID-19: авиакомпании ФРГ помогут эвакуировать украинцев из отдаленных стран мира
17:51 Google может полностью пропустить выпуск Chrome версии 82
17:35 Зеленский попросил Китай о помощи в борьбе с коронавирусом
17:35 В Италии выписали из больницы «пациента №1»
17:26 В Саудовской Аравии – первая смерть от коронавируса
17:16 В результате карантина из-за COVID-19 в Украине снизилась заболеваемость гриппом, – МОЗ
17:13 США могут стать следующим эпицентром распространения COVID-19, – ВОЗ
17:10 Российские наемники закрыли въезд на временно оккупированную часть Донбасса
16:56 Польша ограничивает передвижение из-за эпидемии COVID-19
16:37 Минюст объяснил, как будут оплачиваться больничные во время карантина
16:28 Террористы на Донбассе скрывают случаи COVID-19
16:03 В оккупированном Крыму зарегистрировано 6 случаев COVID-19
16:00 Российские силовики угрожают убийством политзаключенному Шумкову, – Денисова
15:49 Цены на гречку и овощи выросли на 50%
15:39 COVID-19: Фонд Порошенко передал львовскому госпиталю медицинское оборудование
15:33 Кличко рассказал, при каких условиях Киев закроют на въезд и выезд
15:13 Через Украину проехали 240 иностранцев в Молдову и Румынию
14:51 Армани выкупил первые полосы в 60 газетах для обращения к медикам
14:49 CNN: Австрия умалчивала об эпицентре распространения COVID-19
14:20 В МОЗ призвали украинцев надевать медицинские маски: «Дефицита не будет»
14:19 Удаленная занятость во время карантина позволяет сотрудникам работать дольше
14:15 На Буковине подтвердили еще 13 случаев инфицирования COVID-19

ВСУ угрожает критическая ситуация с недостатком еды, – Магера

Экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера рассказал о критической ситуации, которая может сложиться в Вооруженных силах Украины из-за пандемии COVID-19.

Вторник, 24 марта 2020, 17:53

Об этом Магера заявил на своей странице в Facebook.

“Зеленые” доруководились до того, что армию нечем кормить”, – написал он.

При этом бывший член ЦВК опубликовал фотографию якобы распоряжения Офиса Президента главам областных и Киевской государственных администраций, в котором говорится, что в связи с эпидемией коронавируса с 25-го марта 2020 года в Вооруженных силах Украины может “сложиться критическая ситуация с обеспечением питанием личного состава”.

“Быть в готовности на бесплатной основе предоставить помощь военным частям в обеспечении продуктами питания, персоналом для приготовления еды”, – написал он.

Фото: Facebook/Андрей Магера

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. С 17 марта в Украине введены жесткие правила карантина, чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19. #Буквы собрали все изменения в законодательстве в одном тексте – как будет работать транспорт, что изменится в деятельности общественных заведений, налогах и выплатах и как будут наказывать за нарушение карантина.
  • По состоянию на утро 24 марта количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Украине возросло до 84. За сутки зарегистрировано 11 новых случаев.
Теги: ВСУ, коронавирус, дефицит, еда

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!