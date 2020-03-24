ВСУ угрожает критическая ситуация с недостатком еды, – Магера

Об этом Магера заявил на своей странице в Facebook.
“Зеленые” доруководились до того, что армию нечем кормить”, – написал он.
При этом бывший член ЦВК опубликовал фотографию якобы распоряжения Офиса Президента главам областных и Киевской государственных администраций, в котором говорится, что в связи с эпидемией коронавируса с 25-го марта 2020 года в Вооруженных силах Украины может “сложиться критическая ситуация с обеспечением питанием личного состава”.
“Быть в готовности на бесплатной основе предоставить помощь военным частям в обеспечении продуктами питания, персоналом для приготовления еды”, – написал он.
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