Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине – День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в США – День Алабамы, День бесплатной доставки День ухи с чесноком, в Бангладеш – День казненных интеллектуалов, в Малави – День посадки деревьев, в Туркменистане – День работников нефтегазовой промышленности и геологии.

Этот день в истории:

1819 – Алабама стала 22-м штатом США

1900 – Макс Планк выступил с докладом в Немецком физическом обществе о сформулированный им закон излучения.

1901 – в Лондоне проведен первый турнир по настольному теннису.

1911 – нарвежець Руаль Амундсен на ездовых собаках покорил Южный полюс. Через 35 дней той же точки пешком достигла экспедиция Роберта Скотта.

1918 – гетман Павел Скоропадский отрекся от власти в пользу Директории УНР.

1939 – в связи с нападением на Финляндию СССР исключен из Лиги Наций.

1949 – Иерусалим провозгласили столицей Израиля.

1955 – членами ООН стали Народная Республика Албания, Австрия, Народная Республика Болгария, Камбоджа, Цейлон, Финляндия, Венгерская Народная Республика, Ирландия, Италия, Иордания, Лаос, Королевство Ливия, Непал, Португалия, Народная Республика Румыния и Испания.

1962 – американская автоматическая межпланетная станция “Маринер-2” стала первым аппаратом, который долетел до Венеры.

1989 – Роман Гнатышин назначен генерал-губернатором Канады (принес присягу 29 января 1990).

1996 – на 11 недель американский хит-парад возглавила песня Do not Speak группы No Doubt, которая в течение месяца вышла на первые места в рейтингах всех англоязычных и большинства европейских стран.

2004 – на юге Франции открыт самый высокий мост-виадук Мийо.

2008 – 29-летний журналист египетского телеканала “Аль-Багдадия” Мунтазар Аль Зейди бросил ботинки в американского президента Джорджа Буша со словами «Это тебе мой прощальный поцелуй, собака!”

2009 – в центре Стокгольма состоялся запуск в эксплуатацию первого в мире мобильной сети на базе технологии Long Term Evolution.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь 14 декабря чествуют память пророка Наума. По народным преданиям, Наум-покровитель знания, разума и добродетели.

Что нельзя делать:

Сегодня лучше не выходить из дома темное время суток.

Подавая милостыню, не смотрите в глаза человеку.

Ничего не поднимайте с дороги, найденная вещь может принести несчастье.

Что можно делать 14 декабря:

Прислушивайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.

Родителям стоит молиться Науму, чтобы ребенок в школе хорошо училась.

Именины у Наума, Филарета, Анастасии, Дмитрия и Порфирия.