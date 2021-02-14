Об этом рассказывают #Буквы.
Этот день в истории:
842 – условный день рождения французского языка: Людовик II Немецкий и Карл II Лысый принесли Страсбургские клятвы на романском (старофранцузском) языке.
1663 – Канада объявлена королевской провинцией Франции.
1778 – флаг Соединенных Штатов впервые формально признан иностранным военно-морским судном.
1779 – в стычке с аборигенами Гавайских островов погиб английский мореплаватель Джеймс Кук.
1848 – по мирному договору Мексика отдала Техас Соединенным Штатам.
1876 - американский изобретатель Александр Белл продемонстрировал первый бытовой телефон.
1914 – в ходе избирательной реформы в Галиции украинцы смогли получить треть мест в местном сейме.
1933 – в Париже открылась первая в мире телефонная служба точного времени.
1946 – в Пенсильванском университете фирмой IBM представлен ENIAC – один из первых в мире компьютеров.
1972 – стартовала к Луне советская автоматическая станция “Луна-20”. Через 11 дней она доставит на Землю лунный грунт.
1989 – аятолла Хомейни заочно приговорил иранского писателя Салмана Рушди к смертной казни за книгу “Сатаниськи стихи”.
1992 – установлены дипломатические отношения между РФ и Украиной.
2005 – основание сервиса YouTube.
Какой сегодня церковный праздник:
Православная церковь 14 февраля чтит память Святого Трифона, покровителя семьи.
Что нельзя делать:
Нельзя опаздывать;
Нельзя дарить кольцо (совет для мужчин), если не планируете просить руки и сердца;
Не изменяйте кардинально свой внешний вид;
Что можно делать 14 февраля:
Свадьба в этот день – хороший знак.
Именины: Виктор, Никита, Богдан, Кир, Иван, Афанасия, Феоктиста, Казимир, Илья, Клавдий, Кирей, Пахом, Виктория, Линда.