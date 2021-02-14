14 февраля во мире отмечаются День святого Валентина или День всех влюбленных, Международный день чудаков-одиночек, День компьютерщика и программиста, Международный день дарения книг, День влюбленных в библиотеку, Всемирный день исцеления звуком, День рождения французского языка, Всемирный день свадьбы, праздник пробуждения жизненных сил, воскресенье аутизма.

Об этом рассказывают #Буквы.

Этот день в истории:

842 – условный день рождения французского языка: Людовик II Немецкий и Карл II Лысый принесли Страсбургские клятвы на романском (старофранцузском) языке.

1663 – Канада объявлена ​​королевской провинцией Франции.

1778 – флаг Соединенных Штатов впервые формально признан иностранным военно-морским судном.

1779 – в стычке с аборигенами Гавайских островов погиб английский мореплаватель Джеймс Кук.

1848 – по мирному договору Мексика отдала Техас Соединенным Штатам.

1876 ​​- американский изобретатель Александр Белл продемонстрировал первый бытовой телефон.

1914 – в ходе избирательной реформы в Галиции украинцы смогли получить треть мест в местном сейме.

1933 – в Париже открылась первая в мире телефонная служба точного времени.

1946 – в Пенсильванском университете фирмой IBM представлен ENIAC – один из первых в мире компьютеров.

1972 – стартовала к Луне советская автоматическая станция “Луна-20”. Через 11 дней она доставит на Землю лунный грунт.

1989 – аятолла Хомейни заочно приговорил иранского писателя Салмана Рушди к смертной казни за книгу “Сатаниськи стихи”.

1992 – установлены дипломатические отношения между РФ и Украиной.

2005 – основание сервиса YouTube.

Какой сегодня церковный праздник:

Православная церковь 14 февраля чтит память Святого Трифона, покровителя семьи.

Что нельзя делать:

Нельзя опаздывать;

Нельзя дарить кольцо (совет для мужчин), если не планируете просить руки и сердца;

Не изменяйте кардинально свой внешний вид;

Что можно делать 14 февраля:

Свадьба в этот день – хороший знак.

Именины: Виктор, Никита, Богдан, Кир, Иван, Афанасия, Феоктиста, Казимир, Илья, Клавдий, Кирей, Пахом, Виктория, Линда.