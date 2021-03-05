Полиция пресекла деятельность "группы смерти" в мессенджере Telegram, которую создала 15-летняя жительница Кривого Рога. На момент создания в группе было более 500 участников.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Национальной полиции Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, Telegram-канал действовал с 21 февраля.

15-летняя девушка – администратор чата – осуществляла свою деятельность из Кривого Рога.

Когда она начала давать задания участникам группы наносить себе телесные повреждения, их количество уменьшилось с около 500 до 13 человек.

Они присылали фото ранений, после чего получали следующие инструкции. Таких задач могло быть больше пяти в день.

3 марта правоохранители совместно с прокуратурой провели обыск по месту жительства 15-летней девушки. У нее изъяли мобильные телефоны, планшет и ноутбук.

По предварительной информации полиции, 4 марта девушка планировала покончить жизнь самоубийством.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ст. 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).

Сейчас полицейские проверяют сведения, которые предоставила девушка. Также они пытаются установить “куратора”, под руководством которого могла быть создана группа.

В полиции призвали родителей больше внимания уделять детям, интересоваться их жизнью и информировать об опасности в Интернете.