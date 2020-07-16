В четверг, 16 июля, в Украине отмечают день бухгалтера. Кроме этого, православные христиане чтят память великомучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру в Христа.

#Буквы рассказывают о событиях и традициях этого дня.

День бухгалтера в Украине

Этот праздник был учрежден указом президента “Про День бухгалтера” в 2004 году. Такую дату выбрали с учетом “значительного вклада работников бухгалтерских служб в развитие финансово-хозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций и рост национальной экономики”.

Именно в этот день в 1999 году был принят закон “О бухгалтерском учете и финансовой отчетности Украины”.

Несколько лет федерация аудиторов и бухгалтеров отмечала профессиональный праздник неофициально, а в 2004 году президент Украины Леонид Кучма своим указом присвоил празднику официальный статус. В 2018 году пятый президент Петр Порошенко переименовал праздник в День бухгалтера и аудитора Украины.

Международный день дрэга (Drag)

Drag – так называют мужчин-артистов, которые выступают в образах женщин. Развитие такой культуры ее в нынешнем виде связывают с движением за права ЛГБТ-сообщества 1960-х годов, в частности, со Стоунволлскими бунтами, активными участниками которых были дрэг-квин и трансгендеры. Важно отметить, что речь не идет о трансвеститах. Для них переодевание в женскую одежду – что-то сакральное, а для представителей Drag – исскуство.

Этот праздник был учрежден Адамом Стюартом в 2009 году через его страницу для трансвеститов в Facebook. Целью праздника было выделить определенное пространство для того, чтобы представители этой культуры могли реализовать свое творчество и потенциал.

“Международный день Drag это день, когда во всем мире на каждом гей-сцене мы пользуемся этой возможностью, чтобы отметить и отблагодарить тех, кто добавляют так много веселья в нашу жизнь и культуру. Именно по этой причине я начал эту концепцию. Я увидел, что на международной платформе не было ничего подобного”, – высказался автор идеи по этому поводу.

Самый известный представитель культуры Drag в Украине и Европе – Андрей Данилко. Уже около двух десяткой лет он веселит и развлекает публику в образе Верки Сердючки.

Православные праздники 16 июля

В этот день православная церковь почитает мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру в Христа. Это произошло в IV веке. Их схватили и отправили на суд правителя Максимиана. За отказ принести жертву идолам Мокия и Марка приговорили к смерти.

В народе этот день также называют Стожары.

Кроме этого, 16 июля чтут память Мученика Иакинфа. Он был родом из Кесарии Каппадокийской, вырос в христианской семье. Римский император Траян поставил его своим постельничьим.

Однажды император устроил пир, на котором вместе с гостями ел мясо жертв, принесенных язычницким идолам. Святой в это время заперся в своей комнате и усердно молился.

Узнав об этом, его привели к императору, а тот приказал его избить и посадить в темницу. Там святого томили голодом, чтобы заставить съесть идольскую пищу. На 38-й день один из стражей, принесший идоложертвенное мясо, увидел рядом с мучеником ангелов. Спустя некоторое время, Иакинфа решили убить, но спустившись в темницу нашли его мертвым.

Приметы на Стожары: что нельзя делать

Согласно приметам, 16 июля – несчастливый день. Лучше не начинать в это время никаких новых дел. В народе день назвали маковым, потому что в этот период сеяли мак.

Наши предки говорили, что кровь погибших воинов поднимается из земли и превращается в кровавые маковые цветы, которые просят живых молиться об упокоении грешных душ погибших. В некоторых местах мак называли цветком-приведением, и детям не разрешали гулять в местах, где он растет. Связанно это с боязнью того, что растение может высасывать человеческую кровь.

Также этот день называли Стожары. В этот день ставили сенные стога. Было принято последний стог сена разбрасывать по лугам. Если начинался дождь, селяне на луга приводили своих детей, которые бегали с непокрытой головой вокруг стогов и просили, чтобы Стожары дожди прогнали.

Паук из гнезда вышел и принялся ткать новую паутину – к ясному дню.

Комары и мошки роем летают – к хорошей погоде в ближайшую неделю.

Если много щавеля уродилось, то зима теплой будет.

Если на звездном небе ярко горит полярная звезда, то можно идти на медведя.

Мокий поля орошает, а Демид с сеном убрать поспешает.

Перед ненастьем собака много спит и мало ест, катается по земле или роет лапами землю.

Что нельзя делать:

Кушать мясо и молочные продукты.

Работать по хозяйству.

Отправляться в поездки.

Злиться, раздражаться, ругаться и унывать.

16 июля: этот день в истории

622 — Начало летосчисления по исламскому календарю.

1054 — Великий раскол: церковь разделилась на две ветви: католическую и православную.

1439 — В Англии запрещены поцелуи. Причина — эпидемия чумы.

1661 — Первые европейские банкноты выпущены Стокгольмским банком.

1867 — Француз Жозеф Монье, бывший садовник, получил патент на армированный бетон, ставший главным материалом при возведении высотных зданий.

1877 — первый финал теннисного турнира в Уимблдоне. Победителем стал Спенсер Гор.

1909 — Основана компания Audi.

1945 – Первое успешное испытание атомной бомбы на полигоне в штате Нью-Мексико, США.

1951 — Опубликована повесть Дж. Сэлинджера “Над пропастью во ржи”.

1990 – Украина приняла Декларацию о государственном суверенитете (ранее отмечался на Украине как День независимости).

Именинники 16 июля

1486 — Андреа дель Сарто, итальянский художник флорентийской школы.

1746 — Джузеппе Пиацци, итальянский священник и астроном, открывший первую малую планету — Цереру.

1921 — Ги Лярош, французский кутюрье.

1937 — Ада Роговцева, украинская актриса театра и кино.

В этот день поздравления с Днем ангела принимают Александр, Анатолий, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Михаил, Филипп, Фома.