Про це розповідають #Букви.
Святкувати його почали в 1999 році. Ініціатором виступило Бразильське товариство ларингології та голосу (лікарі – терапевти, логопеди та викладачі співу, які входили до товариства).
В подальшому ініціативу підхопили інші країни, такі як Аргентина та Португалія, і Національний день голосу Бразилії став Всесвітнім днем голосу.
У США Американська академія отоларингології визнала це свято у 2002 році.
Всесвітній день голосу присвячений феномену голосу як основному засобу спілкування і предмету вивчення багатьох наук. Мета цієї події – продемонструвати величезне значення голосу в повсякденному житті людей.
Крім того, сьогодні відзначають: день Чарлі Чапліна (цього дня в 1889 році він народився); Всесвітній день крапки з комою; у Вірменії – День працівників поліції; у Болівії – День першої конституції та День юриста; у Данії – День народження королеви Маргрете; в Алжирі – День науки.
Яке сьогодні церковне свято:
16 квітня відзначається день пам’яті преподобного Микити Сповідника, ігумена обителі Мидикійської (у народі День Микити).
Цей день в історії:
1346 — Стефан Душан проголосив заснування Сербської імперії.
1705 — англійська королева Анна посвятила Ісаака Ньютона у лицарі — це перше в англійській історії звання лицаря, надане за наукові заслуги.
1871 — у Німеччині набула чинності нова конституція — Берлін став столицею Німецької імперії.
1912 — англійка Гаррієт Квімбі стала першою жінкою, що перелетіла Ла-Манш літаком.
1995 — в Україні почав діяти телефонний міжнародний код “380”, який у 1995 році нашій країні присвоїв Міжнародний Телекомунікаційний Союз.
2000 — відбувся Всеукраїнський референдум з приводу реформації системи державного управління. Тоді більшість жителів України підтримали ідею скорочення загальної кількості народних депутатів з 450 до 300, позбавлення їх недоторканності і право президента на розпуск парламенту.
Цього дня народилися:
319 — Іоанн II Добрий, король Франції.
1841 — Христина Алчевська, українська педагог, організатор народної освіти.
1844 — Анатоль Франс, французький письменник, лауреат Нобелівської премії із літератури.
1867 — Вілбер Райт, американський авіаконструктор, піонер авіації.
1889 — Чарлі Чаплін, американський кіноактор, режисер, сценарист.
1926 — Борис Возницький, український мистецтвознавець, меценат, директор Львівської галереї мистецтв, президент Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв, Герой України.
1927 — Бенедикт XVI, Папа Римський.
Народні прикмети:
• Дощ – весна буде холодною.
• Північний вітер – до дощів.
• Багато березового соку – літо буде дощовим.
• Тривалий гуркіт грому у цей день – чекай негоди на кілька днів вперед.
Іменинники у цей день: Микита, Феодосія, Ксенія, Марія.