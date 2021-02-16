16 февраля в мире отмечают Международный день блина, День поиска запахов, День Киотского протокола.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине – День военного журналиста, в США – День инноваций, День помощи брюзга, День миндаля, в Индии – День богини мудрости и искусства Сарасвати, в Литве – День восстановления государственности, в Уганде – День памяти архиепископа Джанани Лувум.

Этот день в истории:

1659 – в Англии Николас Ванакере выписал первый в мире чек на 400 фунтов. Этот документ до сих пор хранится в архиве Национального банка.

1923 – археологическая экспедиция англичан, возглавляемая Говардом Картером, вскрыла вход в гробницу фараона Тутанхамона.

1937 – Уоллес Карозерс, химик-исследователь фирмы “Дюпон”, запатентовал нейлон.

1945 – экспедиционные войска США начали операцию по захвату Иводзимы. 21-тысячный японский контингент месяц сдерживал стотысячный армаду американцев.

1968 – в городе Гейливиль (штат Алабама, США) появилась первая телефонная служба спасения – 911.

1991 – во Львовском театре оперы и балета состоялась I Галицкая Ассамблея (объединенная сессия Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областных советов).

2005 – вступил в силу Киотский протокол.

Какой сегодня церковный праздник:

16 февраля православные почитают святых Симеона (Семена) и Анны. С этого дня природа начинает готовиться к весне.

Что сегодня нельзя делать:

В этот день нельзя брать в долг деньги.

Нельзя носить черную одежду.

Приметы 16 февраля:

Много снега в этот день – лето будет дождливым.

Воробьи 16 февраля чирикают громко – весна наступит очень скоро.

Если же на Симеона идет снег – лето будет дождливым и холодным, до весны еще далеко.

Именины: Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей, Даниэла.