Об этом рассказывают #Буквы.
В Украине – День военного журналиста, в США – День инноваций, День помощи брюзга, День миндаля, в Индии – День богини мудрости и искусства Сарасвати, в Литве – День восстановления государственности, в Уганде – День памяти архиепископа Джанани Лувум.
Этот день в истории:
1659 – в Англии Николас Ванакере выписал первый в мире чек на 400 фунтов. Этот документ до сих пор хранится в архиве Национального банка.
1923 – археологическая экспедиция англичан, возглавляемая Говардом Картером, вскрыла вход в гробницу фараона Тутанхамона.
1937 – Уоллес Карозерс, химик-исследователь фирмы “Дюпон”, запатентовал нейлон.
1945 – экспедиционные войска США начали операцию по захвату Иводзимы. 21-тысячный японский контингент месяц сдерживал стотысячный армаду американцев.
1968 – в городе Гейливиль (штат Алабама, США) появилась первая телефонная служба спасения – 911.
1991 – во Львовском театре оперы и балета состоялась I Галицкая Ассамблея (объединенная сессия Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областных советов).
2005 – вступил в силу Киотский протокол.
Какой сегодня церковный праздник:
16 февраля православные почитают святых Симеона (Семена) и Анны. С этого дня природа начинает готовиться к весне.
Что сегодня нельзя делать:
В этот день нельзя брать в долг деньги.
Нельзя носить черную одежду.
Приметы 16 февраля:
Много снега в этот день – лето будет дождливым.
Воробьи 16 февраля чирикают громко – весна наступит очень скоро.
Если же на Симеона идет снег – лето будет дождливым и холодным, до весны еще далеко.
Именины: Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей, Даниэла.