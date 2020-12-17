Сегодня, 17 декабря, в мире отмечают День защиты секс-работниц от насилия и жестокости, а также праздник утренних иллюзий, День викаблучникив и День ванных флотилий.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине – День работника государственной исполнительной службы, в Беларуси – День кино, в США – Панамериканский день авиации, День кленового сиропа, День братьев Райт, на Кубе – День святого Лазаря, в Бутане – Национальный день, в Тунисе – Международный фестиваль Сахары.

Этот день в истории:

1538 – Папа Римский Павел III отлучил от Церкви английского короля Генриха VIII.

1668 – Демьян Многогрешный избран гетманом.

1777 – Франция признала независимость британских колоний в Северной Америке (будущих Соединенных Штатов Америки).

1790 – В Мексике нашли камень с календарем ацтеков.

1885 – французское правительство объявило об установлении своего протектората над Мадагаскаром, колонизация которого началась в XVII веке.

1895 – В США запатентовали машину для производства шпагата.

1917 – Начал работу Всеукраинский съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, который поддержал Украинскую Центральную Раду. 20 декабря съезд отверг ультиматум петроградской Совета Народных Комиссаров, что стало поводом для украинского-большевистской войны

1962 – Состоялся первый выступление Beatles на телевидении – на канале Granada TV они исполнили песню Love Me Do.

1984 – Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию “О недопустимости политики государственного терроризма и любых действий государств, направленных на подрыв общественно-политического строя в других суверенных государствах”.

1986 – В Кембриджском госпитале впервые в истории медицины осуществлено одновременную пересадку сердца, печени и легких.

1989 – На телеканале Fox (США) состоялась премьера мультсериала “Симпсоны”.

1990 – В Москве начался IV съезд народных депутатов СССР, в первый же день которого прозвучало требование отставки президента Михаила Горбачева.

1992 – Депутаты Федерального собрания Чехословакии приняли постановление о прекращении с 1 января 1993 существования Чехо-Словацкой Федеративной Республики и образования государств-наследников – Чехии и Словакии.

1992 – В Вашингтоне, Оттаве и Мехико подписано Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли – (NAFTA).

1996 – В столице Перу Лиме члены леворадикального движения Тупак Амару захватили в заложники 490 высокопоставленных гостей посла Японии и угрожали их убить. Только через 5 месяцев полиция освободила заложников и уничтожила террористов.

2003 – В мировой прокат вышел фильм “Властелин колец: Возвращение короля”, последний из трилогии, вскоре щедро отмечен “Оскарами”.

Какой сегодня религиозный праздник:

Сегодня православные чтят память Святой Варвары. Ей основном молились женщины, чтобы Святая Варвара защитила их детей от болезней, а самих женщин – от несправедливости со стороны мужчин и свекрови.

Народные приметы:

Если за окном мороз, то холодная погода продлится еще долго.

Звездное небо – к холодам, тусклые – к оттепели.

Красный закат – к ясной погоде.

Если на улице тепло, то будет хороший урожай льна.

Если погода ясна и безоблачна, то ожидаются морозы.

Что сегодня нельзя делать:

Сегодня лучше не работать, можно только шить и вышивать.

Именины: Варвара, Геннадий, Иван, Ульяна, Яна.