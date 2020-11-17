Об этом рассказывают #Буквы.
В Индии – День мучеников, в Италии – День защиты черных котов и кошек, в США – День недружелюбия, День домашнего хлеба, День пешеходного туризма, День пахлавы, День предпринимателя, в Азербайджане – День национального возрождения, в Чехии, Словакии – День борьбы за свободу и демократию, в Кыргызстане – День кино, в Греции – День политехнио, на Маршалловых островах – День президента.
Этот день в истории:
1869 – в Египте официально открылся Суэцкий канал.
1913 – Панамским каналом проходит первое судно.
1939 – тысячи студентов города Праги и их преподавателей вышли на улицы города, протестуя против нацистской оккупации, но были арестованы и расстреляны или отправлены в концлагеря. В память об этом событии Украины, согласно Указу Президента (№ 659/99, от 16 июня 1999), вместе с мировым сообществом отмечает День студента.
1959 – Пивденноафриканьска компания “Де Бирс”, Йоханнесбург, начинает изготовление искусственных бриллиантов.
1966 – в ночь с 16 на 17 ноября 1966 зарегистрирован самый метеорный дождь: метеоры потока Леонидов (появляются регулярно через каждые 33,25 года) были видны на небе между восточной частью СССР и западной частью Северной Америки.
1967 – “The Beatles” заканчивают работу в студии над альбомом “Magical Mystery Tour”.
1969 – В Хельсинки начинаются советско-американские переговоры по ограничению стратегических вооружений.
1970 – После мягкой посадки на поверхность Луны в районе Моря Дождей космической станции «Луна-17″ в путешествие по спутнику Земли отправляется «Луноход-1″.
1971 – Военный переворот в Северной Ирландии.
1989 – Полиция разогнала студенческую демонстрацию в Праге, приуроченную к 50-летию протестов против нацистской оккупации 1939 С этого фактически началась “бархатная революция”, повалила коммунистическую власть в Чехословацкой Социалистической Республике.
1989 – Беназир Бхутто избрали премьер-министром Пакистана.
1994 – Верховная Рада Украины отменила Декларацию о суверенитете Крыма (Постановление ВРУ № 250/94-ВР “О выполнении Постановления Верховной Рады Украины” О политико-правовую ситуацию в Автономной Республике Крым”).
2000 – Украина никогда не будет ядерной державой, заявил тогдашний президент Украины Леонид Кучма на встрече со студентами Института международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.
Какой сегодня церковный праздник:
Сегодня день памяти святых мучеников Никандра епископа Мирского и Ермея (пресвитера).
По преданию Никандр и Эрме учились у святого Тита, который в свою очередь был учеником апостола Павла. Они активно проповедовали христианство и многих обратили к вере. Об этом узнали правители, поклонялись идолам, и проповедников схватили. Их уговаривали, им угрожали, их пытали, но они не отреклись от веры. В итоге Эрме и Никандра подвергли смерти.
Народные поверья:
- Нельзя сегодня ходить по перекрестку, там собирается нечисть.
- Нельзя из дома ничего выносить (деньги, продукты, вещи).
- Не празднуют свадьбу, не заводите новые знакомства, не начинайте важных дел – хорошего результата не будет.
- Сегодня лучше быть дома.
Народные приметы
- Мышей больше, чем обычно – к холодной зиме.
- В молодой Месяц снег выпал – скоро он растает.
- Лес 17 ноября кажется издалека черным – к оттепели.
- Белые круги вокруг солнца – придется снежная буря.
- Нельзя давать денег в долг даже друзьям и родственникам.
17 ноября именины отмечают: Илья, Александр, Иван, Порфирий, Семен, Степан, Фаина, Федор.