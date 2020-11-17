Сьогодні, 17 листопада, Міжнародний день студентів та Всесвітній день недоношених дітей.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Индии – День мучеников, в Италии – День защиты черных котов и кошек, в США – День недружелюбия, День домашнего хлеба, День пешеходного туризма, День пахлавы, День предпринимателя, в Азербайджане – День национального возрождения, в Чехии, Словакии – День борьбы за свободу и демократию, в Кыргызстане – День кино, в Греции – День политехнио, на Маршалловых островах – День президента.

Этот день в истории:

1869 – в Египте официально открылся Суэцкий канал.

1913 – Панамским каналом проходит первое судно.

1939 – тысячи студентов города Праги и их преподавателей вышли на улицы города, протестуя против нацистской оккупации, но были арестованы и расстреляны или отправлены в концлагеря. В память об этом событии Украины, согласно Указу Президента (№ 659/99, от 16 июня 1999), вместе с мировым сообществом отмечает День студента.

1959 – Пивденноафриканьска компания “Де Бирс”, Йоханнесбург, начинает изготовление искусственных бриллиантов.

1966 – в ночь с 16 на 17 ноября 1966 зарегистрирован самый метеорный дождь: метеоры потока Леонидов (появляются регулярно через каждые 33,25 года) были видны на небе между восточной частью СССР и западной частью Северной Америки.

1967 – “The Beatles” заканчивают работу в студии над альбомом “Magical Mystery Tour”.

1969 – В Хельсинки начинаются советско-американские переговоры по ограничению стратегических вооружений.

1970 – После мягкой посадки на поверхность Луны в районе Моря Дождей космической станции «Луна-17″ в путешествие по спутнику Земли отправляется «Луноход-1″.

1971 – Военный переворот в Северной Ирландии.

1989 – Полиция разогнала студенческую демонстрацию в Праге, приуроченную к 50-летию протестов против нацистской оккупации 1939 С этого фактически началась “бархатная революция”, повалила коммунистическую власть в Чехословацкой Социалистической Республике.

1989 – Беназир Бхутто избрали премьер-министром Пакистана.

1994 – Верховная Рада Украины отменила Декларацию о суверенитете Крыма (Постановление ВРУ № 250/94-ВР “О выполнении Постановления Верховной Рады Украины” О политико-правовую ситуацию в Автономной Республике Крым”).

2000 – Украина никогда не будет ядерной державой, заявил тогдашний президент Украины Леонид Кучма на встрече со студентами Института международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

Какой сегодня церковный праздник:

Сегодня день памяти святых мучеников Никандра епископа Мирского и Ермея (пресвитера).

По преданию Никандр и Эрме учились у святого Тита, который в свою очередь был учеником апостола Павла. Они активно проповедовали христианство и многих обратили к вере. Об этом узнали правители, поклонялись идолам, и проповедников схватили. Их уговаривали, им угрожали, их пытали, но они не отреклись от веры. В итоге Эрме и Никандра подвергли смерти.

Народные поверья:

Нельзя сегодня ходить по перекрестку, там собирается нечисть.

Нельзя из дома ничего выносить (деньги, продукты, вещи).

Не празднуют свадьбу, не заводите новые знакомства, не начинайте важных дел – хорошего результата не будет.

Сегодня лучше быть дома.

Народные приметы

Мышей больше, чем обычно – к холодной зиме.

В молодой Месяц снег выпал – скоро он растает.

Лес 17 ноября кажется издалека черным – к оттепели.

Белые круги вокруг солнца – придется снежная буря.

Нельзя давать денег в долг даже друзьям и родственникам.

17 ноября именины отмечают: Илья, Александр, Иван, Порфирий, Семен, Степан, Фаина, Федор.