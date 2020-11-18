В этот день мир отмечает День кнопочного телефона, День Микки Мауса, Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких, Всемирная неделя правильного использования антибиотиков, Всемирный день географических информационных систем.

Об этом рассказывают #Буквы.

В Украине – День сержанта ВСУ, в Узбекистане – День флага, в США – День оккультизма, День принцесс, День лукового супа-пюре, в Латвии – День Независимости, в Марокко – День Независимости, в Германии – День покаяния и молитвы, в Омане – национальный праздник, на Гаити – День битвы при Вертриери.

Памятные даты 18 ноября

1626 – В Риме Папа Римский Урбан VIII освятил собор святого Петра, сейчас резиденцию всех Пап.

1838 – (по старому стилю 6 ноября) Тарас Шевченко завершил первый (упущенная) вариант “Тарасовой ночи”, финальной поэзии “Кобзаря Тараса Шевченко”.

1883 – В США введена единая система определения времени: до тех пор каждый город самé устанавливало себе время.

1928 – на экраны вышел мультфильм “Пароходик Вилли” производства компании Уолта Диснея. Этот день считается днем ​​рождения Микки Мауса – символа компании.

1932 – вышла останова ЦК КП (б) У «О мерах по усилению хлебозаготовок», согласно которой за невыполнение планов хлебозаготовок сельские хозяйства наказывались натуральными штрафами, то есть конфискацией 15-месячной нормы мяса, и постановление Политбюро ЦК КП (б) У “О ликвидации контрреволюционных гнезд и разгром кулацких групп”.

1978 – в джунглях Гайаны около 1000 участников секты “Храм народов” покончили жизнь самоубийством

2007 – в результате взрыва метана на арендном предприятии “Шахта им. Засядько” (Донецк) погибли 100 горняков (еще один впоследствии скончался в больнице).

Какой сегодня церковный праздник

18 ноября православные чтят память Ионы – святого и архиепископа Львовского и Великоновгородского, известного также как игумен Отенской пустыне. Иона рано остался сиротой – в 3 года у него умерла мать, а в 7 лет – отец.

Воспитывала Иону вдова Наталья Медоварцев, которая привила своему приемному сыну веру в Бога. Иона занимается организацией приютов в Новгороде, где могли проживать обездоленные, вдовы и сироты.

Что сегодня нельзя делать

Не желательно принимать важные решения, заключать сделки. Стоит воздержаться от серьезных дел. Не подписывайте никаких документов – к беде. Не стоит делать крупные покупки – они долго не прослужат.

Приметы на 18 ноября

Если в день идет снег, то зима будет снежной.

Если ива покрылась инеем, то зима будет долгой.

Если все деревья покрылись инеем, то скоро наступит оттепель.

Если снег идет и ложится неровно, то будущий урожай ржи будет богатым.

Если дует ветер с севера, а на небе нет облаков – к похолоданию.

Именины у Тихона, Григория, Евпсихия и Галактиона.