Об этом рассказывают #Буквы.
В Украине – День сержанта ВСУ, в Узбекистане – День флага, в США – День оккультизма, День принцесс, День лукового супа-пюре, в Латвии – День Независимости, в Марокко – День Независимости, в Германии – День покаяния и молитвы, в Омане – национальный праздник, на Гаити – День битвы при Вертриери.
Памятные даты 18 ноября
1626 – В Риме Папа Римский Урбан VIII освятил собор святого Петра, сейчас резиденцию всех Пап.
1838 – (по старому стилю 6 ноября) Тарас Шевченко завершил первый (упущенная) вариант “Тарасовой ночи”, финальной поэзии “Кобзаря Тараса Шевченко”.
1883 – В США введена единая система определения времени: до тех пор каждый город самé устанавливало себе время.
1928 – на экраны вышел мультфильм “Пароходик Вилли” производства компании Уолта Диснея. Этот день считается днем рождения Микки Мауса – символа компании.
1932 – вышла останова ЦК КП (б) У «О мерах по усилению хлебозаготовок», согласно которой за невыполнение планов хлебозаготовок сельские хозяйства наказывались натуральными штрафами, то есть конфискацией 15-месячной нормы мяса, и постановление Политбюро ЦК КП (б) У “О ликвидации контрреволюционных гнезд и разгром кулацких групп”.
1978 – в джунглях Гайаны около 1000 участников секты “Храм народов” покончили жизнь самоубийством
2007 – в результате взрыва метана на арендном предприятии “Шахта им. Засядько” (Донецк) погибли 100 горняков (еще один впоследствии скончался в больнице).
Какой сегодня церковный праздник
18 ноября православные чтят память Ионы – святого и архиепископа Львовского и Великоновгородского, известного также как игумен Отенской пустыне. Иона рано остался сиротой – в 3 года у него умерла мать, а в 7 лет – отец.
Воспитывала Иону вдова Наталья Медоварцев, которая привила своему приемному сыну веру в Бога. Иона занимается организацией приютов в Новгороде, где могли проживать обездоленные, вдовы и сироты.
Что сегодня нельзя делать
Не желательно принимать важные решения, заключать сделки. Стоит воздержаться от серьезных дел. Не подписывайте никаких документов – к беде. Не стоит делать крупные покупки – они долго не прослужат.
Приметы на 18 ноября
- Если в день идет снег, то зима будет снежной.
- Если ива покрылась инеем, то зима будет долгой.
- Если все деревья покрылись инеем, то скоро наступит оттепель.
- Если снег идет и ложится неровно, то будущий урожай ржи будет богатым.
- Если дует ветер с севера, а на небе нет облаков – к похолоданию.
Именины у Тихона, Григория, Евпсихия и Галактиона.