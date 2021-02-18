Об этом рассказывают #Буквы.
В США – День выпивание вина, День доения коровы во время полета в самолете, День “Большой палец вверх”, День батарейки, День камбалы, фаршированной крабами, в Гамбии – День независимости, в Туркменистане – День дипломатических работников, в Непале – День демократии , в Сьерра-Леоне – День вооруженных сил, в Японии – День островных языков, в Швейцарии – Бернский карнавал.
Этот день в истории:
1885 – впервые опубликованы “Приключения Гекльберри Финна” Марка Твена.
1913 – Ласкураин установил рекорд, пробыв на посту президента Мексики один час. Он принес присягу, назначил преемника и ушел в отставку.
1930 – американский ученый Томбо обнаружил 9-ю планету Солнечной системы – Плутон. Сообщение об этом было сделано 13 марта.
1968 – в состав группы “Pink Floyd” вошел Гилмор, он заменил Сида Баретта.
1978 – песня “Hotel California” группы “Eagles” получила “Грэмми” как “Запись года”.
1979 – впервые за много веков в Сахаре выпал снег.
1992 – Украина установила дипломатические отношения с Хорватией и Угандой.
2014 – в Украине началось противостояние на Майдане Незалежности в Киеве, в результате которого в течение 3-х дней погибли более 80 человек.
2015 – Парламент Молдовы проголосовал за новое правительство во главе с Габурич.
Которое сегодня церковный праздник:
Православная церковь чтит память мученицы Агафьи Панормськои. Этот день считался поминальным.
Что сегодня нельзя делать:
Нельзя ссориться, особенно конфликтовать в семье.
Также нельзя, чтобы в доме был беспорядок. Убрать нужно накануне.
Приметы:
ударил мороз – весна будет ранней и теплой, но лето – сухим;
снег не выпал – летом не будет осадков;
день теплый – скоро наступит весна.
18 февраля именины у Агафьи, Антона, Феодосия, Василисы, Михаила и Александры.