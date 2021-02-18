В этот день в мире отмечаются Праздник всех легкомысленных, День Плутона, Всемирный день управления информацией.

Об этом рассказывают #Буквы.

В США – День выпивание вина, День доения коровы во время полета в самолете, День “Большой палец вверх”, День батарейки, День камбалы, фаршированной крабами, в Гамбии – День независимости, в Туркменистане – День дипломатических работников, в Непале – День демократии , в Сьерра-Леоне – День вооруженных сил, в Японии – День островных языков, в Швейцарии – Бернский карнавал.

Этот день в истории:

1885 – впервые опубликованы “Приключения Гекльберри Финна” Марка Твена.

1913 – Ласкураин установил рекорд, пробыв на посту президента Мексики один час. Он принес присягу, назначил преемника и ушел в отставку.

1930 – американский ученый Томбо обнаружил 9-ю планету Солнечной системы – Плутон. Сообщение об этом было сделано 13 марта.

1968 – в состав группы “Pink Floyd” вошел Гилмор, он заменил Сида Баретта.

1978 – песня “Hotel California” группы “Eagles” получила “Грэмми” как “Запись года”.

1979 – впервые за много веков в Сахаре выпал снег.

1992 – Украина установила дипломатические отношения с Хорватией и Угандой.

2014 – в Украине началось противостояние на Майдане Незалежности в Киеве, в результате которого в течение 3-х дней погибли более 80 человек.

2015 – Парламент Молдовы проголосовал за новое правительство во главе с Габурич.

Которое сегодня церковный праздник:

Православная церковь чтит память мученицы Агафьи Панормськои. Этот день считался поминальным.

Что сегодня нельзя делать:

Нельзя ссориться, особенно конфликтовать в семье.

Также нельзя, чтобы в доме был беспорядок. Убрать нужно накануне.

Приметы:

ударил мороз – весна будет ранней и теплой, но лето – сухим;

снег не выпал – летом не будет осадков;

день теплый – скоро наступит весна.

18 февраля именины у Агафьи, Антона, Феодосия, Василисы, Михаила и Александры.