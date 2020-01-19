После принятия Верховной Радой с нарушением процедуры законов, направленных на сужение конституционных прав и свобод граждан, 19 января 2014 года в Киеве разгорелось силовое противостояние.

#Буквы вспоминают события того времени.

Законы от 16 января в народе назвали “диктаторскими” или “драконовскими”. Народные депутаты голосовали путем поднятия рук. Пакет документов принимался без текста и обсуждений. В тот же день тогдашний спикер Владимир Рыбак, вопреки регламенту подписал “законы”. Оппозиция выступила с осуждением.

“Это шаг к авторитарному режиму, и мы понимаем, что это строительство диктатуры”, – говорил тогда депутат Рады Виталий Кличко.

“Ни председатель Парламента, ни президент не имеют права подписывать эти законы, если они это сделают, то станут уголовниками, как все, кто поднимал руки”, – заявил нардеп Олег Тягнибок, сообщает “5 канал”.

Всего тогда было принято 11 законов и одно постановление.

Протестующим запрещалось собираться автоколоннами более 5 машин. Тюремное заключение грозило за блокирование админзданий.

По российскому аналогу вводились понятия “экстремистская деятельность”, “иностранные агенты” – это делалось для ограничения деятельности общественных организаций и иностранных СМИ. Сами же медиа без госрегистрации запрещались. И вводилась уголовная ответственность за клевету. О силовиках, судьях, их семьях запрещалось собирать любую информацию. В противном случае – это грозило тюрьмой.

Кроме того, в законах прописали, как одеваться демонстрантам – запрещалась спецодежда, средства маскировки, каски и шлемы.

Но реакция народа на эти законы была обратной – еще больше людей вышло на улицы.

19 января на Майдане Незалежности собралось народное вече против “диктаторских законов”, а потом началось силовое противостояние.

Милиция тогда применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ против участников Революции Достоинства, а в сторону силовиков полетели “коктейли Молотова”, петарды и камни.

Протестующие защищались самодельными щитами.

В этот день появились первые раненые. Всего в столкновениях 19 января пострадали более 200 человек – как протестующих, так и силовиков, сообщили в КГГА и МВД на следующий день.

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А еще милиция применила водометы против протестующих.

Вход на стадион “Динамо” на следующий день.

22 января “Беркут” пойдет в наступление на Грушевского. В этот день погибнут Сергей Нигоян и Михаил Жизневский.